Do sprawy powołania zmienionej komisji badającej rosyjskie wpływy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera odniósł się we wpisie na portalu X. "Prezydent od dawna stoi na stanowisku, że kwestia zagrożenia rosyjskimi wpływami powinna zostać zbadana i obejmować okres nawet dwóch dekad. Co więcej, taka komisja powinna powstać od razu po wybuchu wojny na Ukrainie tak jak miało to miejsce także w innych krajach. Dziś wszelkie działania są wręcz spóźnione. Prezydent podnosił to kilkukrotnie" - napisał Siewiera.