Kto zostanie przewodniczącym komisji "lex Tusk"? Jeden z jej członków podał nazwisko

Żurawski vel Grajewski pytany, czy komisja zbierze się przed wyborami parlamentarnymi, odparł, że "z całą pewnością". Dopytywany, czy planowane są jakieś przesłuchania, stwierdził: - Nikogo nie będziemy przesłuchiwać w takim terminie, albowiem najpierw trzeba ustalić tematy, zadania, sprawy do wyjaśnienia, a nie listę osób do przepytania".

Zapytany, czy wobec pojawiających się wątpliwości co do konstytucyjności komisji i uprawnień jej członków nie wahał się dołączyć do komisji, Żurawski vel Grajewski odparł, że się nie wahał. - Te opinie są w oczywisty sposób nieprawdziwe - ocenił.

31 maja weszła w życie - powstała z inicjatywy PiS - ustawa o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022, którą prezydent podpisał kilka dni wcześniej, zapowiadając jednocześnie skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Dwa dni później Andrzej Duda złożył w Sejmie projekt nowelizacji tej ustawy. Sejm uchwalił ją 16 czerwca. Później Sejm odrzucił sprzeciw Senatu do prezydenckiej nowelizacji, a Andrzej Duda ją podpisał.

Zgodnie z prezydencką nowelą w komisji do spraw badania wpływów rosyjskich nie mogą zasiadać parlamentarzyści, zniesione zostały środki zaradcze zapisane wcześniej w ustawie (to m.in. zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat), a głównym przedmiotem stwierdzenia komisji ma być uznanie, że dana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym. Odwołanie od decyzji komisji ma być kierowane do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.