Co robi komisja "lex Tusk"? "Liczne spotkania w grupach roboczych", mają być też przesłuchania świadków

Komisja "lex Tusk" powstała dwa miesiące temu. Efektów jej prac nie widać. "Gazeta Wyborcza" wylicza, że członkowie komisji mogli już łącznie zarobić 300 tysięcy złotych. Przewodniczący komisji Sławomir Cenckiewicz odmówił gazecie wypowiedzi na temat prac komisji, jednak na stronie rządowej pojawił się komunikat, pod którym on się podpisał. Mowa jest w nim między innymi o tym, że komisja "prowadzi kwerendę dokumentów oraz analizę materiałów", a także planuje odbycie przesłuchań świadków. Mowa jest też o wynagrodzeniu dla jej członków.

Pod koniec sierpnia Sejm powołał 9 członków komisji do spraw wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022. Wszystkich kandydatów zgłosił klub Prawa i Sprawiedliwości. Opozycja nie zgłosiła nikogo i zbojkotowała głosowanie.

Przewodniczący komisji nie chce odpowiadać na pytania

"Wyborcza" skontaktowała się z profesorem Zybertowiczem, który jednak po informacje odesłał do przewodniczącego - Sławomira Cenckiewicza. Dziennikarz "GW" przesłał pytania o prace komisji za pomocą platformie X (dawniej Twitter). Cenckiewicz odmówił odpowiedzi i sam opublikował treść korespondencji.

Komunikat na rządowej stronie. Mowa o "licznych spotkaniach w grupach roboczych"

Do KPRM skierowaliśmy pytania o to, jakie prace poddejmuje komisja. Do czasu publikacji tekstu odpowiedź nie nadeszła.