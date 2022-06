Komisja Europejska zaopiniowała pozytywnie polski KPO

Komisja Europejska zaopiniowała pozytywnie polski Krajowy Plan Odbudowy - przekazał korespondent TVN24 Maciej Sokołowski. Dwoje komisarzy było przeciw. "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy" - przekazała KE w komunikacie prasowym.

"Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała dziś polski Krajowy Plan Odbudowy, co jest ważnym krokiem w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro grantów i 11,5 mld euro pożyczki w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (RRF). Finansowanie to będzie wspierać wdrożenie kluczowych inwestycji i środków naprawczych, które określono w polskim planie odbudowy. Pozwoli to Polsce na wyjście silniejszym z pandemii COVID-19 i na postęp w zielonej i cyfrowej transformacji" – napisano w komunikacie prasowym KE.

"Polski plan zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji. (...) Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy" - podała KE w komunikacie.

Szefowa KE o polskim KPO: zatwierdzenie planu wiąże się z wyraźnymi zobowiązaniami Polski

"Oczekuje się, że realizacja planu znacząco przyczyni się do dekarbonizacji gospodarki Polski, jednocześnie zwiększając jej niezależność energetyczną. Plan zawiera również szereg środków mających na celu poprawę klimatu inwestycyjnego w kraju, w tym kompleksową reformę sądownictwa mającą na celu wzmocnienie niezawisłości sędziów. Inne środki mają na celu zwiększenie aktywności zawodowej, w tym kobiet. Zatwierdzenie tego planu wiąże się z wyraźnymi zobowiązaniami Polski w zakresie niezawisłości sądownictwa, które będą musiały zostać spełnione przed dokonaniem jakiejkolwiek faktycznej płatności. Nie mogę się doczekać wdrożenia tych reform" - oświadczyła przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen.

Wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis przypomniał, że w ramach KPO Polska planuje również dalszą cyfryzację swojej gospodarki oraz zapewnienie dostępu do szybkiego internetu i inwestycje we wdrażanie sieci 5G. - Polski plan zawiera znaczące reformy służby zdrowia i wspiera modernizację systemu edukacji oraz działania na rzecz poprawy funkcjonowania rynku pracy. (...) Ta mieszanka reform i inwestycji powinna doprowadzić do prawdziwych zmian w Polsce i pomóc w budowie bardziej odpornej gospodarki - oznajmił Dombrovskis.

- Rozmawialiśmy dziś na temat KPO Polski. Po dyskusji kolegium komisarzy zgodziło się skierować do Rady Europejskiej wniosek o realizację planu. Przewodnicząca Komisji Europejskiej uda się jutro (w czwartek) do Warszawy, by to zaprezentować, tak jak robiła to w przypadku wszystkich innych planów odbudowy - powiedział unijny komisarz ds. gospodarki Paolo Gentiloni na konferencji prasowej w Brukseli po zakończeniu posiedzenia kolegium komisarzy unijnych.

Jak poinformował korespondent TVN24 Maciej Sokołowski, przeciwko akceptacji polskiego KPO opowiedziało się dwoje komisarzy: Margrethe Vestager oraz Frans Timmermans.

Komisja Europejska zaakceptowała polski KPO

Każde państwo Unii Europejskiej musiało przygotować Krajowy Plan Odbudowy, czyli dokument opisujący sposób wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy UE. Komisja Europejska dotychczas wstrzymywała się z akceptacją złożonego już ponad rok temu przez polski rząd KPO. Pod koniec października zeszłego roku szefowa KE postawiła warunek, by w polskim KPO znalazło się zobowiązanie rządu m.in. do likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN.

W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił zainicjowaną przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która m.in. likwiduje Izbę Dyscyplinarną SN.

Autor:ft/ tam