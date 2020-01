"Komisja Europejska wystąpiła w obronie obecności Polski w Unii Europejskiej"

Komisja Europejska zdecydowała we wtorek w Strasburgu, że wystąpi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) o zablokowanie polskiej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego . Jeśli TSUE przyjmie ten wniosek, działalność Izby zostanie zawieszona.

Rzecznik rządu wyraził opinię, że "wymiar sprawiedliwości jest domeną regulacyjną państw członkowskim i nie dotyczą go regulacje unijne". - Traktaty Unii Europejskiej nie regulują wymiaru sprawiedliwości - stwierdził. Dodał, że zdaniem rządu "Komisja Europejska nie ma podstawy prawnej do tego, aby podważać przepisy prawa dotyczące wymiaru sprawiedliwości".

- Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinny analogicznie stosować wymogi prawa Unii Europejskiej zarówno do Polski, jak i do innych krajów Unii Europejskiej - apelował Mueller.

"Pierwsze tło wątpliwości, co do tej skargi"

Zdaniem wiceministra, Komisja "kwestionuje brzmienie tego przepisu w jego oryginalnym brzmieniu" od 2001 roku. Kaleta stwierdził, że ten przepis był w polskim porządku prawnym także w momencie, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej. - To pokazuje pierwsze tło wątpliwości co do tej skargi - ocenił.