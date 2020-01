Co będzie, jeśli TSUE uwzględni wniosek Komisji Europejskiej? Wyjaśnia rzecznik Sądu Najwyższego

- Gdyby doszło do uwzględnienia (wniosku - red.) - zakładamy to hipotetycznie - to wówczas Izba Dyscyplinarna nie może działać jako sąd - wyjaśnił.

- Jakimś rozwiązaniem byłoby wprowadzenie do ustaw o ustroju sądów powszechnych takich rozwiązań ustrojowych, dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej, które by odpowiadały warunkom minimalnym określonym w wyroku z 19 listopada (z wyroku TSUE - red.) - stwierdził. Wówczas to unijny trybunał orzekł, że to polski Sąd Najwyższy ma badać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej SN, by ustalić, czy może ona rozpoznawać spory dotyczące przejścia sędziów SN w stan spoczynku. Po odpowiedzi TSUE sprawy wróciły do Sądu Najwyższego. 5 grudnia Izba Pracy SN, powołując się na to orzeczenie, uznała, że polska nowa KRS nie daje wystarczających gwarancji niezależności od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej, a Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem w rozumieniu prawa UE i prawa krajowego.