Komisja Europejska wszczyna procedurę wobec "lex Tusk". Politycy komentują 

Ze spokojem przekażemy argumenty prawne i faktyczne w tej sprawie po zapoznaniu się z wątpliwościami Komisji Europejskiej - oświadczył minister ds. Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk, odnosząc się do wszczęcia przez KE procedury naruszeniowej wobec "lex Tusk". Wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy Krzysztof Śmiszek ocenił, że to "bezprecedensowe posunięcie Komisji Europejskiej".

Minister ds. UE: ze spokojem przekażemy argumenty prawne

Do tej kwestii odniósł się na Twitterze minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk. "Nasz cel jest jasny: zbadanie i ograniczenie rosyjskich wpływów w Polsce i Europie. Jesteśmy przekonani, że winien on łączyć wszystkie demokratyczne państwa i instytucje" - napisał na Twitterze.

Joński (KO): nikt nie zgodzi się na łamanie prawa. Śmiszek (Lewica): bezprecedensowe posunięcie Komisji Europejskiej

Debata w PE. Reynders: sytuacja, którą Komisja Europejska obserwuje z wielkim zaniepokojeniem

Wyraził obawy co do zgodności przepisów z prawem unijnym. - Jak rozumiemy, ustawa nadaje organowi administracyjnemu znaczne uprawnienia, które mogłyby zostać wykorzystane do pozbawiania jednostek funkcji publicznych, a tym samym mogłyby ograniczać ich prawa - powiedział Reynders.

"Lex Tusk". Komisja ma zbadać wpływy rosyjskie

Komisja ma funkcjonować na zasadach podobnych do funkcjonowania komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji warszawskiej. Decyzje, które mogłaby podejmować, to między innymi wydanie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi do 10 lat oraz cofnięcie i zakaz poświadczania bezpieczeństwa na 10 lat.