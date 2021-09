Komisja Europejska zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie kar finansowych na Polskę w sprawie systemu dyscyplinowania sędziów - poinformowała Komisja. Zapadła również decyzja o wszczęciu nowego postępowania wobec Polski.

14 lipca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego. Zobowiązał w nim Polskę do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących uprawnień tej Izby, wprowadzając tak zwane środki tymczasowe. Poskutkowało to częściowym zamrożeniem prac izby przez pierwszą prezes SN Małgorzatę Manowską. Sprawy jednak wciąż trafiają na wokandę nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej.

Polski rząd w odpowiedzi do Komisji Europejskiej napisał, że nie ma środków, które bez naruszenia niezależności sądownictwa zawiesiłyby działanie izby.

Komisja Europejska wnioskuje o nałożenie kar finansowych na Polskę

We wtorek wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova poinformowała, że KE zwróciła się do TSUE o nałożenie kar finansowych na Polskę w związku z niezastosowaniem środków tymczasowych nakazujących zawieszenie funkcjonowania nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej.

Komisja uważa - czytamy w komunikacie - że ​​polski rząd "nie podjął wszystkich środków niezbędnych do pełnego wykonania orzeczenia Trybunału". Wniosek o nałożenie kar finansowych dotyczy orzeczenia TSUE z 14 lipca. Polska została wtedy zobowiązana przez TSUE do "natychmiastowego zawieszenia" działania ID.

Poza tym KE we wtorek rozpoczęła wobec Polski procedurę naruszenia prawa Unii Europejskiej za niepodjęcie niezbędnych środków w celu pełnego wykonania wyroku TSUE (z 15 lipca) stwierdzającego, że polskie prawo w zakresie systemu dyscyplinarnego sędziów jest niezgodne z prawem unijnym.

"Orzeczenia TSUE muszą być przestrzegane w całej Unii. Jest to konieczne do budowania i pielęgnowania niezbędnego wzajemnego zaufania zarówno między państwami członkowskimi, jak i obywatelami. Jesteśmy gotowi do współpracy z polskimi władzami, aby znaleźć wyjście z tego kryzysu" - napisała Jourova na Twitterze.