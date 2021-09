Komisja Europejska wnioskuje o kary na Polskę. Andrzej Dera: Nie chcemy wojny, chcemy być traktowani tak jak wszyscy inni

Komisja Europejska zwróciła się do unijnego Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie kar finansowych na Polskę. Chodzi o niezastosowanie się do orzeczenia Trybunału, który w lipcu nakazał zawieszenie funkcjonowania tak zwanej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Komisja zdecydowała również o wszczęciu nowego postępowania wobec Polski.

Andrzej Dera o decyzji Komisji Europejskiej

Prezydencki minister Andrzej Dera powiedział w środę w "Rozmowie Piaseckiego", że "nie patrzy na to jak na wojnę, tylko jak na poważny spór dotyczący tego, jak ma funkcjonować Unia Europejska, co chce zrobić, na podstawie jakich przepisów prawa i jak próbuje sobie podporządkować dziedziny, które nie są zapiane w traktacie".

Pytany, czym polski rząd postawi Komisję Europejską pod ścianą, odparł: - my nie będziemy stawiać pod ścianą Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska zwraca się do TSUE o ukaranie Polski

Komisja Europejska zwraca się do TSUE o ukaranie Polski TVN24

Dera o Izbie Dyscyplinarnej: tam się zrobił lekki bałagan

Odnosząc się do funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej, powiedział, że "mamy zapowiedź rządu, która wychodzi naprzeciw temu, czego oczekuje Komisja Europejska, że są przygotowywane zmiany".

Pytany, dlaczego w tej sprawie nie ma jeszcze złożonego projektu ustawy albo przez prezydenta, albo przez rząd, Dera odparł, że przygotowywanie zmian do przepisów prawa trwa. - Trzeba to zrobić mądrze i dobrze (…) Trzeba pouzgadniać, porobić rzeczy tak, żeby to było akceptowalne – dodał.