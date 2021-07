"Zabawa w szulera została w końcu rozszyfrowana. To naprawdę list ostatniej szansy"

Możemy się spodziewać olbrzymiej gamy działań ze strony Komisji Europejskiej - ocenił profesor Robert Grzeszczak z Katedry Prawa Europejskiego UW. W TVN24 mówił o przedstawionym we wtorek raporcie KE w sprawie praworządności i pluralizmu mediów. Według Bartłomieja Przymusińskiego ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" dokument "pokazuje, jaki to jest system naczyń połączonych: wolne media, wolne sądy i działania antykorupcyjne".

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova i unijny komisarz sprawiedliwości Didier Reynders zaprezentowali na konferencji we wtorek coroczny raport dotyczący praworządności w wymiarze sprawiedliwości oraz wolności i pluralizmu mediów. W raporcie poruszono między innymi temat projektu ustawy anty-TVN. "Ostatnie wydarzenia na polskim rynku mediów powodują pojawienie się ryzyka zmniejszenia pluralizmu mediów" - podkreślono w dokumencie. Oprócz tego, jak przekazała Jourova, Komisja Europejska "zdecydowała się upoważnić komisarza Didiera Reyndersa do użycia środków mających skłonić Rzeczpospolitą Polską do zastosowania się do decyzji i wyroku TSUE" w sprawie kwestionowanej Izby Dyscyplinarnej. - Wysłaliśmy w tej sprawie list do Polski - oświadczyła Jourova.