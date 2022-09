Komisja Europejska potrąciła kolejne sumy z funduszy dla Polski. Polska straciła już ponad 200 milionów euro

czytaj dalej

Olsztyńska prokuratura wysłała do sądu akt oskarżenia przeciwko łódzkiemu adwokatowi Pawłowi K. Jest on oskarżony o spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Do zdarzenia doszło w ubiegłym roku niedaleko Barczewa (województwo warmińsko-mazurskie). Po tragedii mecenas zszokował opinię publiczną komentarzami w mediach społecznościowych, w których twierdził, że "była to konfrontacja bezpiecznego auta z trumną na kółkach".