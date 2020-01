Rzecznik KE: funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej powoduje ryzyko dla sędziów w Polsce

Funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego tworzy ryzyko "nieodwracalnej szkody" dla polskich sędziów. To powód, dla którego Komisja Europejska wystąpiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o środki tymczasowe - oświadczył w środę w Brukseli rzecznik Komisji Christian Wigand.

Komisja Europejska zdecydowała we wtorek w Strasburgu, że wystąpi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) o zablokowanie prac Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego. Jeśli TSUE przyjmie ten wniosek, Izba Dyscyplinarna SN zostanie zawieszona.

Funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej tworzy ryzyko "nieodwracalnej szkody"

W środę o powodach tej decyzji mówił rzecznik KE, Christian Wigand. Jak powiedział, Komisja zdecydowała się na ten krok z uwagi na to, że funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej SN tworzy ryzyko "nieodwracalnej szkody" dla polskich sędziów. - Dlatego też Komisja Europejska zdecydowała o zwróceniu się do Trybunału Sprawiedliwości UE z wnioskiem o środki tymczasowe w Polsce, celem zawieszenia funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej SN - powiedział.

Dodał, że ważne jest to, iż ta decyzja "nie jest powiązana" z najnowszą ustawą dotyczącą sądownictwa w Polsce, która zostawała uchwalona przez Sejm i trafiła do Senatu. Chodzi o nowelizację m.in. prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Sądzie Najwyższym, która wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za "działalność publiczną niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów".

Skarga Komisji Europejskiej

Wniosek KE o środki tymczasowe odnosi się do ustawy dotyczącej systemu dyscyplinarnego dla sędziów, którą KE zaskarżyła do TSUE w październiku. Wtedy to Komisja Europejska skierowała skargę do TSUE, "aby chronić sędziów przed kontrolą polityczną" w Polsce. Jak uzasadniała Komisja, obecny system nie zapewnia niezależności i bezstronności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, w skład której wchodzą wyłącznie sędziowie wybrani przez nową Krajową Radę Sądownictwa, którą z kolei powołuje Sejm w procedurze o charakterze politycznym.