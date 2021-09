KE chce nałożenia kar na Polskę, Ziobro mówi o "wojnie hybrydowej". Bartłomiej Sienkiewicz komentuje

Komentując wniosek Komisji Europejskiej o nałożenie kar na Polskę, poseł Koalicji Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz mówił w "Kropce nad i", że "PiS wyprowadza nas z Unii Europejskiej", a "to jest kolejny krok, kolejny element tego". - Jeśli ta partia wygra, tak naprawdę możemy być pewni, że nie będziemy członkami Unii Europejskiej i nie będziemy członkami Zachodu - powiedział. Odniósł się także do słów ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który mówił o "wojnie hybrydowej" prowadzonej przez Komisję.

Komisja Europejska zwróciła się do unijnego Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie kar finansowych na Polsk ę. Chodzi o niezastosowanie się do orzeczenia Trybunału, który w lipcu nakazał zawieszenie funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Komisja zdecydowała również o wszczęciu nowego postępowania wobec Polski. Decyzję tego samego dnia komentował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Ocenił on, że działanie KE mieści się w kategoriach "takiej prawnej wojny hybrydowej o aspekcie ekonomicznym, która jest prowadzona wobec Polski".

- To nie jest żart, to jakaś ponura burleska się na naszych oczach rozgrywa i śmiertelnie niebezpieczna dla interesów Polski - dodał.

Poseł Koalicji Obywatelskiej o stanie wyjątkowym i argumentacji rządu

- Jeśli chodzi o Zapad, cykliczne ćwiczenia, jakie Rosja urządza co cztery lata na wschód od naszych granic, to jeśli rząd dysponuje jakimikolwiek informacjami o realnym zagrożeniu militarnym, to odpowiedzią na to nie jest płot z walącymi się podpórkami tylko prawdziwe przygotowanie i nie stan wyjątkowy w pasie granicznym tylko stan wojenny - mówił Sienkiewicz. - To jest fikcja, tu Zapad nie ma nic wspólnego - dodał.