Komisja edukacji o lex Czarnek 2.0 i projekcie prezydenckim

Po co pośpiech?

Dwa projekty

Prezydent Andrzej Duda już raz przepisy zawierające taki zapis zawetował. Teraz wróciły do Sejmu jako projekt poselski grupy posłów PiS. Zmiany w stosunku do wersji ministerialnej z wiosny są jednak kosmetyczne.

Posłowie poprawiają własne zmiany w edukacji domowej

Jak mówił, chodzi między innymi o to, aby rejonizacja w edukacji domowej dotyczyła nie jednego województwa, w którym mieszka dziecko, ale również województw sąsiednich. Dodatkowo poseł zaproponował, by jednak nie wprowadzać ustawowego minimum liczby uczniów, którzy mają uczyć się w szkole prowadzącej edukację domową stacjonarnie (miało to być 50 proc. uczniów), a także by jednak szkoła prowadząca edukację domową nie musiała zapewniać fizycznego miejsca dla wszystkich swoich uczniów.