Pomóżcie mi zrozumieć, dlaczego potrzebujemy kolejnej komisji do spraw rosyjskich wpływów, a nie oczekiwania od służb, żeby zrobiły z tym porządek - mówił marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Zaznaczył, że między nim a premierem Donaldem Tuskiem w tej sprawie "nie ma sporu, tylko być może niezrozumienie istoty propozycji". Hołownia mówił też o serii pożarów w Polsce. Stwierdził, że "służby pracują bardzo intensywnie" nad tym, by wyjaśnić te wydarzenia.

Hołownia: nie mam sporu z premierem

Dodał, że jeśli Tusk "zechce powołać ekspercką komisję u siebie w kancelarii premiera, wyznaczyć horyzont działania, to mi nic do tego".

- Premier ma do tego pełne prawo, a ja będę kibicował tej komisji, żeby poszerzyła nasz stan wiedzy. Między mną a panem premierem nie ma sporu. Jest być może niezrozumienie, niedorozumienie, niedogadanie istoty propozycji. Kiedy będziemy wiedzieli dokładnie, o jaką komisję chodzi, jaki będzie jej skład, to myślę, że bez kłopotu będziemy się w stanie dogadać - mówił marszałek.

Hołownia o pożarach: służby udaremniły naprawdę złe rzeczy

Jednocześnie dodał, że nie wie, jak sprawa wygląda w tej konkretnej sytuacji. - Wiem, że jeżeli chodzi o płonące składowiska odpadów, to nie jest nowość. Tu są potrzebne pilne działania rządu, policji, służb, do różnego rodzaju podejrzanych spółek, firm czy osób, które odpadami się zajmują - ocenił. Zaznaczył, że "musimy bardzo zwracać uwagę na każdy trop, który się pojawia, czy to był szaleniec, czy to był podpalacz, który zapragnął sławy, bo zobaczył, że się jedno pali, to podpali drugie, czy rzeczywiście była to inspiracja ze strony wschodu".