Dziesięciu kandydatów do komisji, która zbada przypadki pedofilii. Sejm wskaże troje z nich 

Na stronie Sejmu pojawiła się w środę lista kandydatów na członków komisji do spraw przypadków pedofilii. Spośród dziesięciu nazwisk zgłoszonych przez kluby poselskie, instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe, Sejm wskaże troje z nich jako swoich przedstawicieli

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie we wrześniu ubiegłego roku, komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 ma być organem "niezależnym od innych organów władzy państwowej" i składać się z siedmiu członków: trzech powołanych przez Sejm większością trzech piątych głosów, jednego powołanego przez Senat również większością trzech piątych głosów oraz po jednym członku powołanym przez: premiera, prezydenta i Rzecznika Praw Dziecka.

Karolina Bućko

Sejm ma wyznaczyć trzech członków komisji do spraw walki z pedofilią

Sejm ma wyznaczyć trzech członków komisji do spraw walki z pedofilią TVN24

Barbara Chrobak

Adam Czarnecki

Kandydat zgłoszony przez Stowarzyszenie "Możesz" na rzecz psychoprofilaktyki i rozwoju dzieci i młodzieży z siedzibą w Piastowie to Adam Czarnecki - specjalista od prawa karnego, prowadzący własną kancelarię adwokacką w Piastowie.

Hanna Elżanowska

Kandydatka zgłoszona przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość to Hanna Elżanowska - psycholog, psychoterapeutka, seksuolog, wieloletni pracownik Instytutu Psychologii KUL JP II. Obecnie współpracuje z wieloma uczelniami i szkołami wyższymi, w których naucza psychologii.

Prezydent powołał Justynę Kotowską do państwowej komisji ds. pedofilii

Prezydent powołał Justynę Kotowską do państwowej komisji ds. pedofilii Kancelaria Prezydenta

Radosław Krajewski

Andrzej Nowarski

Radca prawny Andrzej Nowarski to również kandydat KP PiS. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia na uniwersytecie Queen Mary University of London. Pełnił funkcje nadzorcze w organach nadzoru spółek kapitałowych. Obecnie świadczy usługi doradztwa prawnego w ramach indywidualnej praktyki radcowskiej. W lutym 2020 r. Nowarski został Pełnomocnikiem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw uprawnień artysty zawodowego.