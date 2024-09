Wezwanie dla Ziobry. Jest oficjalny termin

Wcześniej do komisji wpłynęła opinia biegłego o stanie zdrowia Ziobry. Jak mówiła we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" szefowa komisji Magdalena Sroka, opinia zezwala na przesłuchanie Ziobry przed komisją. - Cieszę się, że pan minister Zbigniew Ziobro do zdrowia powrócił i dzisiaj możemy przejść do weryfikacji jego wiedzy na temat Pegasusa - powiedziała.