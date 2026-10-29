Polska Sąd uchylił decyzję w sprawie Zbigniewa Ziobry Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Robert Zieliński o systemie Pegasus Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Decyzja Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczy postanowienia wydanego 16 września 2025 roku. Sąd Okręgowy zdecydował wówczas o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu posła PiS, byłego szefa resortu sprawiedliwości przez policję na posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Wcześniej ośmiokrotnie się to nie udało.

Komisja chciała przesłuchać Ziobrę w związku z wykorzystywaniem w Polsce oprogramowania Pegasus do inwigilacji między innymi przeciwników politycznych. Posiedzenie komisji, którego dotyczyło postanowienie sądu, odbyło się 29 września 2025 roku. Ziobro został tego dnia zatrzymany przez policję na płycie Lotniska Chopina i doprowadzony do Sejmu, gdzie następnie przez około osiem godzin zeznawał przed komisją.

Przyznał wówczas, że to on był inicjatorem zakupu systemu Pegasus. Dodał, że finalna decyzja o zakupie systemu ze środków Funduszu Sprawiedliwości należała do ówczesnego wiceministra sprawiedliwości Michał Wosia, który jednak "znał jego kierunkową wolę" w tym zakresie.

Zbigniew Ziobro: byłem inicjatorem, decyzję podjął Woś (materiał z 29 września 2025 r.) Źródło: TVN24

Sąd uchylił decyzję

Pełnomocnik Ziobry skierował do warszawskiego sądu apelacyjnego zażalenie na postanowienie warszawskiego Sądu okręgowego z połowy września ubiegłego roku.

W środę rzeczniczka warszawskiego Sądu Apelacyjnego do spraw karnych, sędzia Ewa Leszczyńska-Furtak, poinformowała, że sąd rozpoznał zażalenie w ubiegłą środę i zdecydował o uchyleniu postanowienia sądu okręgowego, zarządzającego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Ziobry na wyznaczone na 29 września 2025 roku posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa.

Sędzia Leszczyńska-Furtak przekazała, że w uzasadnieniu postanowienia Sąd Apelacyjny wskazał, iż zaskarżone postanowienie "zapadło przedwcześnie i przez to niezasadnie".

"W odniesieniu do ustaleń i ocen przyjętych w zaskarżonym postanowieniu Sąd odwoławczy argumentował, że nie na wszystkie wyznaczone terminy przesłuchania świadek nie stawił się w sposób nieusprawiedliwiony" - dodała rzeczniczka sądu. Jak podkreśliła, postanowienie sądu w tej sprawie jest prawomocne.

Adwokat Ziobry: ta decyzja otwiera furtkę

Bartosz Lewandowski - jeden z adwokatów reprezentujących Ziobrę w dotyczących go postępowaniach - podkreślił w środowym wpisie na X, że ubiegłotygodniowym postanowieniem warszawski sąd apelacyjny "potwierdził", że Ziobrę "bezprawnie pozbawiono wolności, doprowadzając na posiedzenie Komisji śledczej ds. Pegasusa". Dodał, że decyzja ta "otwiera furtkę do działań prawnych i domagania się rekompensaty finansowej".

Ziobro unikał stawienia się przed sejmową komisją ds. Pegasusa, ponieważ - podobnie jak inni politycy PiS - twierdził, że działa ona nielegalnie. Opinia ta była uzasadniana wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 10 września 2024 roku, stwierdzającym, że uchwała Sejmu o powołaniu tej komisji jest niekonstytucyjna.

W marcu 2024 roku Sejm podjął jednak uchwałę, w której stwierdził, że "uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć TK wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy". Od czasu podjęcia tamtej uchwały przez Sejm wyroki TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw.

Zawiadomienia do prokuratury ws. Pegasusa

Po przesłuchaniu Ziobry komisja śledcza skierowała na byłego ministra zawiadomienie do prokuratury. Zostało ono przeanalizowane i dołączone do prowadzonego przez Prokuraturę Krajową śledztwa dotyczącego wykorzystania oprogramowania Pegasus. Ziobro komentował tę decyzję, twierdząc, że zakup Pegasusa był "słuszny i zasadny".

W związku ze sprawą Pegasusa komisja śledcza złożyła także zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego wiceszefa resortu sprawiedliwości, posła PiS Michała Wosia, byłego dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości Mikołaja Pawlaka, oraz byłego szefa CBA Ernesta Bejdę.

W Prokuraturze Krajowej wciąż toczy się także odrębne śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości.

W związku z tą sprawą na początku listopada ubiegłego roku prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Ziobrze zarzutów popełnienia 26 przestępstw.

Prokuratura zarzuca Ziobrze między innymi kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywanie swojego stanowiska do działań o charakterze przestępczym. Prokuratura wskazywała między innymi, że Ziobro jako szef resortu sprawiedliwości polecił ówczesnemu wiceministrowi sprawiedliwości Michałowi Wosiowi zawarcie umowy dotyczącej nielegalnego przekazania CBA z tego funduszu 25 milionów złotych na zakup oprogramowania Pegasus. W związku z tym śledztwem w październiku ubiegłego roku prokuratura skierowała wobec Wosia do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia.

Komisja śledcza ds. Pegasusa

Powołana w styczniu 2024 roku sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa badała legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 roku do listopada 2023 roku. Komisja miała też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz. W ubiegłą środę odbyło się jej ostatnie posiedzenie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Media: partie Ziobry wykreślono z rejestru

- Komisja Śledcza zebrała materiał dowodowy, który mówi wprost: zakup systemu Pegasus, jego udostępnienie do korzystania przez polskie służby, jego wykorzystanie w stosunku do osób przeciwnych ówczesnej władzy był nielegalny — mówiła wówczas przewodnicząca komisji Magdalena Sroka (PSL).

Podczas ostatniego posiedzenia komisja przyjęła raport końcowy ze swoich prac.

Pegasus to system, który został stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, na przykład e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów.