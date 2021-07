Skazany otrzymał karę "rażąco łagodną". Uwzględniony wniosek o kasację z inicjatywy komisji do spraw pedofilii

Pierwszy wniosek państwowej komisji do spraw pedofilii o wniesienie kasacji do Sądu Najwyższego na niekorzyść oskarżonego, skazanego prawomocnym wyrokiem, został uwzględniony przez Prokuratora Generalnego. Chodzi o wyrok, między innymi w sprawie pornografii dziecięcej, który zapadł w postępowaniu nakazowym. Komisja argumentowała, że "skierowanie tej sprawy do rozpoznania w trybie nakazowym doprowadziło do pozbawienia małoletnich pokrzywdzonych możliwości korzystania z ich uprawnień procesowych jako oskarżycieli posiłkowych oraz skutkowało wymierzeniem oskarżonemu kary rażąco łagodnej". Mężczyzna został ukarany grzywną.

Wniosek o kasację to inicjatywa komisji do spraw pedofilii, której pełna nazwa brzmi Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Jak przekazała w poniedziałkowym komunikacie, 15 czerwca skierowała do Prokuratora Generalnego, którym jest minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, "wniosek o wniesienie kasacji (na niekorzyść oskarżonego) od prawomocnego wyroku nakazowego w sprawie utrwalania nagich wizerunków małoletnich poniżej lat 15 oraz składania małoletnim niemającym lat 15 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego propozycji poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej i zmierzania do ich realizacji".