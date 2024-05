Komisja do spraw zbadania wpływów rosyjskich i białoruskich. Siemoniak podał datę

Komisja do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich

- To jest ogromny obszar spraw, to jest 20 lat. Przyjęliśmy 2004 rok, biorąc pod uwagę datę naszego wejścia do Unii Europejskiej. Chcę zwrócić państwa uwagę na to, że wpływy rosyjskie i białoruskie to nie jest tylko polska specyfika. Doskonale państwo wiedzą o tym, że to jest kwestia całej Europy, (...) materiału do pracy jest bardzo dużo - dodał szef MSWiA.