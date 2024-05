Minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak mówił o komisji do spraw zbadania rosyjskich wpływów, która ma powstać przy premierze. Zapowiedział, że ostateczne decyzje o jej kształcie i sposobie działania zapadną we wtorek. - Przed nami ostatnie szlify, trzeba się tymi rzeczami zająć - mówił.

Szef MSWiA, koordynator służb specjalnych, poinformował w Radiu Zet, że we wtorek zapadanie decyzja rządu, jak, kiedy i w jakiej formie działać będzie komisja do zbadania wpływów rosyjskich. Przekazał, że jeszcze w piątek odbyły się rozmowy na ten temat z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem, ponieważ "to przy nim ta komisja będzie powołana". - Przed nami ostatnie szlify, trzeba się tymi rzeczami zająć - powiedział. Dopytywany, czy członków komisji będzie powoływać minister sprawiedliwości, czy premier, odpowiedział: - Sądzę, że minister sprawiedliwości. Natomiast te sprawy formalne nie są jeszcze do końca rozstrzygnięte. We wtorek "ma być jasne", ilu członków będzie liczyć komisja. Tomasz Siemoniak nie odpowiedział na pytanie, kto będzie jej szefem. - To nie są moje decyzje. Będę proponować różne osoby, natomiast minister sprawiedliwości będzie decydować - odparł.