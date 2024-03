Informacja ma wysoki stopień utajnienia - przekazał Marek Biernacki po sejmowej komisji do spraw służb specjalnych. Członkowie poznali informacje o stanie ochrony infrastruktury krytycznej kraju. Będą zaliczać się do niej też przejścia graniczne.

- Komisja przygotowała dezyderat do pana premiera, w którym wskazała, że brakuje otoczenia prawnego dużych inwestycji, które powinny być chronione w ramach infrastruktury krytycznej - zaznaczył Biernacki. Jego zdaniem "takie przepisy są potrzebne również po to, by te inwestycje szybko realizować". - One niedługo będą się budować, a otoczenia prawnego nie ma - ocenił szef komisji.