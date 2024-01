Hołownia: nie wybierzemy dzisiaj członków komisji do spraw Pegasusa

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że klub PiS ma wyznaczyć nowych kandydatów do komisji śledczej do spraw Pegasusa. To spowoduje, że skład komisji nie zostanie powołany w czwartek. Wyznaczeni pierwotnie przez PiS kandydaci zostali oprotestowani i odrzuceni przez prezydium, bo "nie można być sędzią we własnej sprawie".