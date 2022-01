Komisja do spraw Pegasusa. Niejawne posiedzenie w siedzibie NIK. "Mocno wzbogacona wiedza"

W siedzibie Najwyższej Izby Kontroli na niejawnym posiedzeniu zebrała się senacka komisja nadzwyczajna do sprawy wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji. Przewodniczący komisji Marcin Bosacki powiedział, że komisja zapoznała się z dokumentami, które "mocno wzbogaciły naszą wiedzę". W komunikacie Senatu przekazano, że dokumentacje dotyczyły przekazywania "funduszy na zakup środków techniki specjalnej służących do wykrywania i zapobiegania przestępczości".

Bosacki: dokumenty NIK wzbogaciły naszą wiedzę

Przewodniczący komisji Marcin Bosacki powiedział, że komisja przez półtorej godziny zapoznawała się z bardzo wieloma dokumentami. - One mocno wzbogaciły naszą wiedzę - powiedział. Poinformował zarazem, że jednomyślne został przez członków komisji upoważniony do tego, aby wystąpić do prezesa NIK o odtajnienie części dokumentów, a także wystąpić do prokuratora generalnego i CBA, by odtajnili pozostałą część dokumentów, wytworzonych przez nich. Łącznie, jak dodał, chodzi o kilkadziesiąt dokumentów.