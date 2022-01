Komisja do spraw Pegasusa. Niejawne posiedzenie w siedzibie NIK

czytaj dalej

Mecenas Jacek Dubois przekazał, że ktoś, podszywając się pod numer jego kancelarii, zadzwonił do córki mecenasa Romana Giertycha, grożąc mu śmiercią, jeśli nie poniecha sprawy Pegasusa. "Jutro złożymy w tej sprawie zawiadomienie" - poinformował w mediach społecznościowych. "Minie może jeszcze trochę czasu, ale znajdziemy was. I nie pomoże wam to, że wykonywaliście rozkazy. Obiecuję wam, że gdy was dopadnę (a stanie się to niechybnie) to nie ujrzycie słońca bez krat przez dekady" - napisał na Twitterze Giertych. "To naprawdę straszne, co się dzieje..." - dodała córka Giertycha, Maria, która miała odebrać telefon z groźbami.