Komisja do spraw pedofilii ma mieć siedmiu członków, na razie ma trzech. PiS zapowiada swoich kandydatów

Prawo i Sprawiedliwość w przyszłym tygodniu przedstawi swych kandydatów do komisji do spraw pedofilii - zapowiedział szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Do komisji, której utworzenie ogłoszono we wrześniu 2019 roku, powołano dotychczas troje członków. Pozostałych mają wskazać Sejm i Senat.