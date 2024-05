Każde działanie, które będzie zwiększało nasze bezpieczeństwo, jest dzisiaj na wagę złota - powiedział w "Faktach po Faktach" poseł Trzeciej Drogi Krzysztof Hetman, mówiąc o powołaniu komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich w Polsce. Marcin Bosacki (Koalicja Obywatelska) stwierdził, że komisja powinna się zająć "otoczeniem pana Macierewicza i jego działaniami".

We wtorek premier Donald Tusk przekazał, że wydał zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich na bezpieczeństwo wewnętrzne i interesy Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2004-2024. - Na przewodniczącego szefa tej komisji, na wniosek ministra sprawiedliwości, (...) powołujemy szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, pana generała Jarosława Stróżyka - przekazał.

Do tej kwestii odnieśli się we wtorkowym wydaniu "Faktów po Faktach" posłowie - Krzysztof Hetman (Trzecia Droga) i Marcin Bosacki (Koalicja Obywatelska). Obaj politycy są kandydatami w wyborach do Parlamentu Europejskiego z okręgu obejmującego Wielkopolskę.