Był "prawny Frankenstein", ma być "niezbędna i potrzebna" komisja

Komisja do spraw zbadania wpływów rosyjskich i białoruskich jest niezbędna - podkreślił w "Kropce nad i" w TVN24 wiceminister sprawiedliwości, Krzysztof Śmiszek z Lewicy, kandydujący do europarlamentu. Stwierdził, że komisja powołana za czasów rządu PiS-u była "prawnym Frankensteinem". Zdaniem innego kandydata, obecnego europosła PiS Adama Bielana Donald Tusk "nie jest dobrą osobą, żeby kogokolwiek rozliczać z wpływów rosyjskich".

Bielan: Tusk nie jest dobrą osobą, żeby kogokolwiek rozliczać z wpływów rosyjskich

- Myślę, że przede wszystkim pan premier Tusk nie jest dobrą osobą, żeby kogokolwiek rozliczać z wpływów rosyjskich, bo był to polityk najbardziej prorosyjski w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. To Donalda Tuska rosyjska prasa nazywała rosyjskim człowiekiem w Warszawie, to Donald Tusk ściskał się z Putinem na molo (w Sopocie - red.), to Donald Tusk jeździł do Moskwy - mówił Bielan.