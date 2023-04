Politycy PO o obawach, że PiS chce wyeliminować Tuska z polityki. Jabłoński odpowiada

czytaj dalej

Ukraińskie zboże ma przestać płynąć do Polski. Tak zapowiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. - To porozumienie nie zlikwiduje nadwyżki, która jest obecnie w naszych magazynach, a ta nadwyżka sprawia, że nie będzie gdzie złożyć zboża z nadchodzących żniw - mówił we "Wstajesz i weekend" w TVN24 Paweł Kuroczycki z portalu tygodnik-rolniczy.pl. Jego zdaniem Polska, podobnie jak Węgry i Słowacja, już wcześniej mogła wstrzymać dostawy zboża z Ukrainy. - W tym ukraińskim zbożu na pewno są mykotoksyny, jakby nasze służby chciały, to by je znalazły, ale widać nie chcą z przyczyn politycznych - ocenił Kuroczycki.