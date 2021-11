Komisarz Didier Reynders: musicie wdrażać i stosować decyzje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Prosimy polski rząd, by wdrożył ostatnią decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na temat zakończenia procedur dyscyplinarnych przeciwko sędziom w Polsce - mówił w "Faktach po Faktach" komisarz Unii Europejskiej do spraw sprawiedliwości Didier Reynders. - Jeśli chcecie mieć zastosowanie tego samego prawa unijnego we wszystkich państwach członkowskich, to musicie wdrażać i stosować decyzje TSUE - podkreślił.

- Jeśli chcecie mieć zastosowanie tego samego prawa unijnego we wszystkich państwach członkowskich, to musicie wdrażać i stosować decyzje Trybunału Sprawiedliwości (Unii Europejskiej -red) - podkreślił unijny komisarz.

Dodał, że wszystkie państwa członkowskie, nie Komisja, "zadecydowały, że to będzie zadaniem TSUE, aby dawać właściwą wykładnię prawa unijnego". - I to jest wyłącznie to, o co prosimy rząd polski - by wdrożył ostatnią decyzję europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na temat zakończenia procedur dyscyplinarnych przeciwko sędziom w Polsce - mówił Reynders.