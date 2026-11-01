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Polska

Komisarz UE: TK musi działać zgodnie z orzecznictwem TSUE

Unijny komisarz odpowiedzialny za praworządność Michael McGrath
Oświadczenie kierującej Trybunałem Konstytucyjnym sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej
Źródło zdj. gł.: RONALD WITTEK/PAP/EPA
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Trybunał Konstytucyjny w Polsce musi mieć możliwość funkcjonowania zgodnie z polską konstytucją oraz orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - poinformował w oświadczeniu komisarz UE ds. praworządności Michael McGrath. 

"Polski Trybunał Konstytucyjny musi mieć możliwość funkcjonowania zgodnie z polską konstytucją oraz orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ma to znaczenie dla każdego polskiego obywatela, a zapewnienie tego należy do polskich władz" - przekazał komisarz.

"Komisja Europejska uważnie śledzi najnowsze wydarzenia dotyczące Trybunału. Zwracam uwagę, że Komisja Wenecka jasno wskazała, iż powoływanie nowych sędziów należy do kompetencji Sejmu. Pełne poszanowanie zasad praworządności jest tym, czego polscy obywatele oczekują i na co zasługują" - dodał komisarz.

Do kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym doszło po ogłoszeniu w piątek na stronach TK przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Osobą kierującą pracami Trybunału została ogłoszona wybrana przez obecny Sejm sędzia Anna Korwin-Piotrowska. 

Wobec tych zdarzeń w piątek wieczorem prezydent Nawrocki przerwał lot do Senegalu i w nocy przyjechał do siedziby TK. W mediach opublikowano nagrania pokazujące jego wejście do budynku oraz spór między przedstawicielami prezydenta a sędziami Trybunału wybranymi przez obecny Sejm. 

Po opuszczeniu TK Nawrocki ogłosił zwołanie pilnych konsultacji z udziałem sił parlamentarnych, argumentując, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego. Z kolei premier Donald Tusk oświadczył, że „przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem”.

Źródło: PAP
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