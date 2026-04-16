Polska "Liberalne skrzydło", "niedosyt", "wbrew partii". Reakcje na inicjatywę Morawieckiego

Jarosław Kaczyński spotkał się we wtorek z grupą najbliższych współpracowników, którym ogłosił, że politycy PiS, którzy zapiszą się do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, nie znajdą miejsca na listach wyborczych - ustalił Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego".

Mimo to Mateusz Morawiecki oraz jego otoczenie zdecydowało się powołać Stowarzyszenie Rozwój Plus, o czym pierwsza informowała Wirtualna Polska i opublikowała listę blisko 40 nazwisk polityków PiS, którzy mają wchodzić w skład inicjatywy. W czwartek Patryk Michalski poinformował o władzach stowarzyszenia. W zarządzie ma znaleźć się Mateusz Morawiecki w roli prezesa, Marcin Horała jako wiceprezes, Michał Dworczyk w charakterze sekretarza i Izabela Antos jako skarbniczka.

Morawiecki o założeniach swojego stowarzyszenia

Były premier odniósł się do swojego pomysłu w poście na X. "Polska potrzebuje dziś czegoś więcej niż tylko zmiany władzy. Potrzebuje odpowiedzialnego działania, współpracy i zdolności do budowania szerokiego porozumienia wokół spraw najważniejszych" - napisał.

Dodał, że Prawo i Sprawiedliwość "wygrywało zawsze wtedy, gdy potrafiło iść szeroko" i "należy do tego wrócić".

"Nie możemy dać się wypchnąć z centrum polskiej polityki. To tam rozstrzygają się dziś najważniejsze decyzje i to tam musi wybrzmiewać głos rozsądku, rozwoju i bezpieczeństwa" - podkreślał Morawiecki.

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości pytani byli o komentarz dotyczący swojego stosunku do inicjatywy byłego premiera.

Koc: wspieram działania prorozwojowe

Posłanka Maria Koc potwierdziła swój udział w stowarzyszeniu. - Wspieram działania prorozwojowe. Zapisuję się do różnych stowarzyszeń - powiedziała.

Zaprzeczyła jednak, że słyszała zapowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, iż osoby ze stowarzyszenia nie znajdą się na listach wyborczych. - Nie słyszałam o takich groźbach. To nieprawda - podkreśliła.

Kowalski: jeżeli jest to wbrew partii, to nie powinno tak być

Poseł Michał Kowalski w rozmowie z Radomirem Witem powiedział, że nie jest członkiem stowarzyszenia. - Nie znam założeń tego stowarzyszenia, także nie wiem, czego ma dotyczyć. Muszę poczytać - stwierdził.

Pytany, jak odbiera istnienie inicjatywy Morawieckiego, stwierdził, że "każdy ma prawo gdzieś tam się stowarzyszać", ale "jeżeli jest to wbrew partii, to nie powinno tak być".

Suski: tam po prostu jest skrzydło, które będzie bardziej liberalne

Kwestię skomentował też poseł PiS Marek Suski. - Tam po prostu jest skrzydło, które będzie bardziej liberalne, ale dla dobra Polski na tych różnych skrzydłach wzniesiemy się do zwycięstwa i odsunięcia tej fatalnej władzy, jaka dzisiaj jest w Polsce - ocenił.

Dodał, że prezes Kaczyński "podzieli się swoją opinią" na czwartkowej konferencji prasowej.

Z Ireneuszem Zyską rozmawiał Patryk Michalski. - Potrzebujemy twórczej, intelektualnej i pogłębionej dyskusji programowej - ocenił.

Przyznał, że obecnie "brakuje mu jej w wielu obszarach programowych". - Jak wiemy, polityka państwa od obszaru zdrowia, energetyki, przez obronność, to bardzo wiele dziedzin, które wymagają szczegółowej debaty, analizy. Dzisiaj ta dyskusja się toczy w naszym ugrupowaniu, ale ja mam pewien niedosyt - powiedział Zyska.

Dodał, że chciałby, żeby "dyskusja była pogłębiona", o na przykład "analizy uznanych autorytetów z danej dziedziny".

Horała: nie spotkałem się z głosami sprzeciwu w partii

Poseł PiS Marcin Horała, który zgodnie z ustaleniami Patryka Michalskiego został wiceprezesem nowego stowarzyszenia, mówił, że "to żaden bunt, żadna anarchia". - Budujemy siłę naszego obozu, poszerzamy, budujemy ofertę dla ludzi, dla których może na razie oferta była za słaba, to będzie mocniejsza i PiS idzie na ponad 40 procent - ocenił.

Pytany o sprzeciw w partii wobec stowarzyszenia powiedział, że "coś słyszał z mediów". - Ale ja się nie spotkałem - dodał. Zapewnił, że "nic mu nie wiadomo" na temat tego, że ci, którzy zapiszą się do stowarzyszenia, nie będą na listach wyborczych.

- Czy będziemy na listach wyborczych? Nikt z obecnych 200 posłów, czy tam 180, nie może być tego pewny z góry - mówił.

Horała powiedział, że obecnie stowarzyszenie liczy "około pięćdziesięcioro" członków.

- Uważam, że to tylko wzmacnia Prawo i Sprawiedliwość, bo pokazuje, że jesteśmy partią szerokiego obozu, że mamy ofertę dla różnych wrażliwości - ocenił. Zapewnił też, że Morawiecki nie planuje opuszczać szeregów PiS.

Kmita: ci, którzy próbują krytykować, będą przepraszali

Poseł PiS Łukasz Kmita wyjaśniał, że posłowie wchodzący w skład stowarzyszenia Morawieckiego "chcą pewnej równowagi".

- Wydaje się, że to jest zrozumiałe wśród wielu parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, że jest oferta dla tego elektoratu twardszego i dla tego elektoratu walczącego o Polskę prorozwojową, o CPK, o atom, o porty i na tym się skupiamy - mówił. - Myślę, że wszyscy ci, którzy dzisiaj próbują krytykować i jątrzyć, za chwilę będą bili się w piersi i przepraszali - dodał.

