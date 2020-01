Ziobro o sędziach, których "myśmy zgłosili". Komentarze polityków

Popieranie reformy, która ma uzdrowić polskie sądownictwo, to nie jest decyzja polityczna - przekonywał wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, odnosząc się do słów ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o wyborze do Krajowej Rady Sądownictwa sędziów, którzy byli gotowi "współdziałać w ramach reformy sądownictwa". - Pan minister Ziobro po prostu przyznał najwyraźniej to, że członkowie KRS zostali wybrani przy znaczącym udziale ministerstwa sprawiedliwości - stwierdziła Kamila Gasiuk-Pihowicz z Koalicji Obywatelskiej.