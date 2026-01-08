Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Poszło jak po maśle? Kaczyński: można powiedzieć, że po maśle

08 1115 adamek-0015
Kaczyński: sytuacja w PiS jakoś została uspokojona
Źródło: TVN24
Posłowie PiS w rozmowie z reporterką TVN24 Agatą Adamek zdradzili kulisy środowego spotkania klubu parlamentarnego partii i powiedzieli, jak teraz będą wyglądać relacje pomiędzy frakcjami wewnątrz ugrupowania. - Sytuacja w PiS jakoś została uspokojona - mówił Jarosław Kaczyński.

W środę w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa partii. Potem odbyło się wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego PiS z "obowiązkową obecnością", jak zdradzili wcześniej w "Podcaście politycznym" Arleta Zalewska i Konrad Piasecki.

Spotkania miały związek z walkami frakcji wewnątrz partii. Jedna z nich to "maślarze", którzy są skupieni wokół Jacka Sasina, Przemysława Czarnka, Tobiasza Bocheńskiego czy Patryka Jakiego. To środowisko ma być w opozycji do "harcerzy", czyli zwolenników Mateusza Morawieckiego. Swoją frakcję mają tworzyć też ziobryści, związani z byłym ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobrą.

"Jest jedność". Politycy po "obowiązkowym" spotkaniu PiS
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Jest jedność". Politycy po "obowiązkowym" spotkaniu PiS

Kaczyński: sytuacja w PiS jakoś została uspokojona

Reporterka TVN24 Agata Adamek pytała Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie o jedność. Zwróciła uwagę, że "sytuacja w formacji jest gorąca ostatnio". - No jakoś została uspokojona - odparł prezes PiS.

Reporterka TVN24 zapytała, czy podczas środowych spotkań w PiS "poszło po maśle", nawiązując przy tym do frakcji "maślarzy". - Tak można powiedzieć, że po maśle - odpowiedział Kaczyński.

Adamek zapytała, czy prezes PiS zadziałał "groźbą czy prośbą", żeby relacje w ugrupowaniu się poprawiły. - Jak groźba, czym ja mogę grozić? - pytał Kaczyński.

"Ja masło bardzo lubię"

O środowym spotkaniu klubu mówił w Sejmie też Zbigniew Kuźmiuk. - Było bardzo sympatycznie - zapewniał. Jak powiedział Kuźmiuk, oprócz prezesa PiS przemawiał jeszcze skarbnik partii.

- Debata była już przy stołach. Spotykaliśmy się w różnych grupach i rozmawialiśmy - mówił poseł PiS o kulisach spotkania. Jak powiedział, na spotkaniu klubu "było przede wszystkim jedzenie, symboliczna lampka, nie szampana, tylko wina".

Kuźmiuk o spotkaniu klubu PiS: było bardzo sympatycznie
Źródło: TVN24

Krzysztof Szczucki, zaliczany do frakcji "harcerzy", pytany był przez Adamek o to, jak teraz będą wyglądać relacje pomiędzy frakcjami. - Jak po harcersku będzie i po maśle zarazem, niech będzie i tak. Ja masło bardzo lubię - mówił.

Reporterka TVN24 zauważyła, że nadmiar masła może być niezdrowy. - Niezdrowo, bo można mieć później problemy z pamięcią, miażdżycę - komentował poseł PiS.

Szczucki o frakcjach w PiS: ja masło bardzo lubię
Źródło: TVN24
OGLĄDAJ: Głosy za stołki, oskarżenia o polityczną korupcję. W partii koalicji rządzącej wrze
pc

Głosy za stołki, oskarżenia o polityczną korupcję. W partii koalicji rządzącej wrze

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/kab

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Prawo i SprawiedliwośćJarosław KaczyńskiMateusz MorawieckiPrzemysław CzarnekJacek SasinTobiasz BocheńskiPatryk Jaki
Czytaj także:
Lotnisko Modlin, strażnik graniczny, ewakuacja
Pokazał dwa budzące podejrzenia dokumenty. Potem zmieniał wersję wydarzeń
WARSZAWA
Lodołamacze we Włocławku
Polskie rzeki zamarzają. Służby szykują lodołamacze
METEO
szpital operacja kregoslup shutterstock_2604450777
Gigantyczny guz usunięty przez śląskich chirurgów. Pacjentowi mówiono, że to otyłość
Zdrowie
wedliny sklep wedlina shutterstock_1359116381
Sześć składników żywności, na które musisz uważać. Mogą zwiększać ryzyko nowotworów i cukrzycy
Zdrowie
imageTitle
Życiowy sukces Polaka w Rajdzie Dakar
EUROSPORT
Wykoleił się tramwaj techniczny
Wykoleił się tramwaj techniczny. Utrudnienia w ruchu
WARSZAWA
cpk1
2,5 tysiąca działek i ponad 200 budynków mieszkalnych. CPK szykuje grunt pod budowę
BIZNES
Pas z plandeki ciężarówki uderzył kobietę
Pas z ciężarówki śmiertelnie ranił pieszą. Kierowca stanie przed sądem
Łódź
Donald Tusk
Tusk stanowczo o reformie. "Znajdziemy lepsze sposoby"
BIZNES
Przewozili 130 tysięcy dolarów w bagażach (zdj. ilustracyjne)
90 tysięcy poszkodowanych, 32 miliony dolarów strat. Była pracownica policji wśród oskarżonych
Wrocław
Park Akcji "Burza"
Stołeczny park na krótkiej liście nominowanych do prestiżowej nagrody
WARSZAWA
Administracja Trumpa wydała nowe zalecenia żywieniowe dla Amerykanów
Nowa odwrócona piramida żywieniowa. Co w niej dobrego, na co lepiej uważać?
Zuzanna Kuffel
Kai Wegner
Grał w tenisa w czasie blackoutu, chcą jego dymisji
Świat
Zima, mróz, śnieg
Globalne ocieplenie nie oznacza, że nie będzie zimy
METEO
Utrudnienia w alei Zielenieckiej
Oblodzone torowisko, tramwaje jeździły objazdami
WARSZAWA
40-latkowi grozi do 10 lat więzienia
Staranował policjantów. Użyli broni, by go zatrzymać
Kujawsko-Pomorskie
Marcin Kierwiński
"Jesteście hienami". Kierwiński apeluje do PiS: opamiętajcie się
Polska
imageTitle
Polska - Australia w ćwierćfinale United Cup. Godziny meczów
EUROSPORT
Książę Andrzej
Media: były książę uwikłany w transakcję z oligarchą. "Rażące sygnały ostrzegawcze"
BIZNES
Poseł Matecki i jego gra "zmuszanymi dziećmi"
Matecki i "dzieci zmuszone do śpiewania ukraińskiego hymnu". Polityczna gra fałszem
Renata Gluza
Wenezuela. Protestujący domagają się uwolnienia Nicolasa Maduro
Trump pytany o nadzór nad Wenezuelą. "Tylko czas pokaże"
Świat
imageTitle
Jedyny taki konkurs. Ogłoszono składy na Red Bull Skoki w Punkt
EUROSPORT
Kim są agenci ICE? (Zdjęcie ilustracyjne)
Agenci ICE znów w ogniu krytyki. Kim są i co robią w Minnesocie?
Świat
O życie wilka walczą specjaliści w Leśnym Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w Piotrkowie.
Wilk wpadł w kłusownicze wnyki. Leśnicy podjęli "bolesną decyzję"
Łódź
Mężczyzna ranny po strzelaninie na stacji paliw w Żarach. Policja zatrzymała sprawcę (zdj. ilustracyjne)
Znikały beczki z przepalonym olejem, ktoś podstawiał puste
Kraków
Samochód uszkodził SOR i karetkę
Pasażerka uruchomiła auto, staranowała SOR i karetkę
Trójmiasto
W lipcu 2013. sąd uniewinnił Boguckiego
Zabójca "Pershinga" wychodzi na wolność. Zmienił nazwisko
Katowice
imageTitle
Australian Open nie dla mistrzyni olimpijskiej
EUROSPORT
Opiekun porzucił psa w Wigilię
Wyrzucił psa na ulicę i odjechał
Poznań
UW
Ogłoszono Słowo Roku 2025. Internauci i językoznawcy niemal zgodni
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica