Poszło jak po maśle? Kaczyński: można powiedzieć, że po maśle

Kaczyński: sytuacja w PiS jakoś została uspokojona

W środę w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa partii. Potem odbyło się wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego PiS z "obowiązkową obecnością", jak zdradzili wcześniej w "Podcaście politycznym" Arleta Zalewska i Konrad Piasecki.

Spotkania miały związek z walkami frakcji wewnątrz partii. Jedna z nich to "maślarze", którzy są skupieni wokół Jacka Sasina, Przemysława Czarnka, Tobiasza Bocheńskiego czy Patryka Jakiego. To środowisko ma być w opozycji do "harcerzy", czyli zwolenników Mateusza Morawieckiego. Swoją frakcję mają tworzyć też ziobryści, związani z byłym ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobrą.

Kaczyński: sytuacja w PiS jakoś została uspokojona

Reporterka TVN24 Agata Adamek pytała Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie o jedność. Zwróciła uwagę, że "sytuacja w formacji jest gorąca ostatnio". - No jakoś została uspokojona - odparł prezes PiS.

Reporterka TVN24 zapytała, czy podczas środowych spotkań w PiS "poszło po maśle", nawiązując przy tym do frakcji "maślarzy". - Tak można powiedzieć, że po maśle - odpowiedział Kaczyński.

Adamek zapytała, czy prezes PiS zadziałał "groźbą czy prośbą", żeby relacje w ugrupowaniu się poprawiły. - Jak groźba, czym ja mogę grozić? - pytał Kaczyński.

"Ja masło bardzo lubię"

O środowym spotkaniu klubu mówił w Sejmie też Zbigniew Kuźmiuk. - Było bardzo sympatycznie - zapewniał. Jak powiedział Kuźmiuk, oprócz prezesa PiS przemawiał jeszcze skarbnik partii.

- Debata była już przy stołach. Spotykaliśmy się w różnych grupach i rozmawialiśmy - mówił poseł PiS o kulisach spotkania. Jak powiedział, na spotkaniu klubu "było przede wszystkim jedzenie, symboliczna lampka, nie szampana, tylko wina".

"Ja masło bardzo lubię"

Krzysztof Szczucki, zaliczany do frakcji "harcerzy", pytany był przez Adamek o to, jak teraz będą wyglądać relacje pomiędzy frakcjami. - Jak po harcersku będzie i po maśle zarazem, niech będzie i tak. Ja masło bardzo lubię - mówił.

Reporterka TVN24 zauważyła, że nadmiar masła może być niezdrowy. - Niezdrowo, bo można mieć później problemy z pamięcią, miażdżycę - komentował poseł PiS.

Szczucki o frakcjach w PiS: ja masło bardzo lubię Źródło: TVN24

OGLĄDAJ: Głosy za stołki, oskarżenia o polityczną korupcję. W partii koalicji rządzącej wrze