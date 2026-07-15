Polska "Mit Przemysława Czarnka jako poważnego kandydata na premiera upadł" Adrian Wróbel |

Przemysław Czarnek uderza w Ukrainę Źródło wideo: Republika TV Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP

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Kandydat PiS na premiera i wiceprezes tej partii Przemysław Czarnek w poniedziałek w TV Republika mówił o pomocy wojskowej dla Ukrainy. - Trzeba zmusić Unię Europejską do zaprzestania na ten moment finansowania zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich - powiedział. We wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński napisał na platformie X, że "sprawa wypowiedzi Pana Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii".

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Czarzasty o samodzielności Czarnka jako kandydata na premiera

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty został zapytany o słowa Czarnka na środowej konferencji prasowej. - Była to wypowiedź wyjątkowo głupia, po prostu głupia - stwierdził marszałek. Jak jednocześnie zauważył "głupota tej wypowiedzi zwróciła nawet uwagę szefa partii".

Czarzasty o wypowiedzi Czarnka na temat wstrzymania pomocy Ukrainie Źródło: TVN24

Według marszałka cała sytuacja podważa samodzielność Czarnka i "nie najlepiej świadczy o nim jako o błyskotliwym, twardym" polityku. - Okazało się, że kandydat na premiera ze strony Prawa i Sprawiedliwości musi wszystkie rzeczy, o których mówi, konsultować ze swoim szefem. Bo jeżeli zapomni o tej konsultacji, dostaje naganę słowną - podkreślił.

- Mit Czarnka jako samodzielnego, poważnego kandydata na premiera wczoraj upadł - ocenił Czarzasty. - Kryształ wypadł z rąk pana Czarnka, a pan Kaczyński kryształu nie złapał i w związku z tym kryształ rozbił się o podłogę - dodał marszałek.

Kosiniak-Kamysz o "pouczaniu" Czarnka przez Kaczyńskiego

W tej sprawie wypowiedział się też szef MON i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Ocenił, że "Konfederacja Korony Polskiej pana [Grzegorza - red.] Brauna i PiS są odpowiedzialni za to, jaką atmosferę dzisiaj tworzą w Polsce".

Kosiniak-Kamysz o wypowiedzi Czarnka Źródło: TVN24

Wicepremier stwierdził, że Kaczyński we wtorek "opamiętał się" i pouczał Czarnka, ale "pan Czarnek nie przyjmuje tego pouczenia ze strony swojego prezesa, bo on już jest bardziej u Brauna niż w PiS sprzed 20 lat".

- To, co Czarnek wygadywał, mówiąc o tym, że Europa powinna wstrzymać wsparcie dla walczącej Ukrainy, jest nie tylko głupie, ale jest też bardzo niebezpieczne. Niebezpieczne dla racji stanu Polski. Dlaczego? Ponieważ nic się nie zmieniło na Ukrainie - podkreślił.

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