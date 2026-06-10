Kropka nad i "Prawa strona sceny politycznej niestety nam brunatnieje" Oprac. Justyna Sochacka |

Sroka: nagonka na jakąkolwiek inność jest nie do zaakceptowania Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Posłowie opozycji zaatakowali we wtorek z sejmowej mównicy wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego, który pytany w wywiadzie dla TOK FM o miejsce UPA w społecznej wyobraźni Ukraińców, powiedział, że członkowie UPA to "trochę tacy ukraińscy żołnierze niezłomni".

We wtorek Przemysław Czarnek w trakcie obrad Sejmu żądał zwołania konwentu seniorów celem wyjaśnienia - jak mówił - "dlaczego w tym rządzie dalej są Ukraińcy obrażający Polaków". Występujący zaraz po nim były poseł PiS - obecnie niezrzeszony - Janusz Kowalski zapowiedział kontrolę poselską w sprawie "ukrainizacji" administracji rządowej. Do ostatnich wypowiedzi polityków opozycji nawiązał w środę, w trakcie debaty nad wnioskiem PiS o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, premier Donald Tusk.

Sroka: nagonka na jakąkolwiek inność jest nie do zaakceptowania

Sprawę komentowali w "Kropce nad i" posłanka PSL Magdalena Sroka i poseł KO Konrad Frysztak. - To jest obrzydliwe, co robią [politycy opozycji-red.]. Nakręcają emocje antyukraińskie - oceniła Sroka. - Nagonka na jakąkolwiek inność jest nie do zaakceptowania - mówiła.

Odniosła się też do wypowiedzi samego wiceministra Szeptyckiego. Według niej jest "niestosowna, nieakceptowalna". - UPA to byli zbrodniarze, dokonali ludobójstwa na Wołyniu. Myślę, że prawda historyczna jest bardzo ważna, ale my powinniśmy przede wszystkim skupić się na przyszłości i patrzeć w przyszłość, mówiąc szczerze prawdę przyjaciołom z Ukrainy, że to jest nieakceptowalne - dodała.

Frysztak: to są rzeczy, które powinniśmy piętnować

Frysztak mówił, że "aż ciarki na plecach się robią, kiedy takie rzeczy się słyszy, gdy będzie sprawdzane, kto jest prawdziwym Polakiem, kto o tym będzie decydował". - To są rzeczy, które powinniśmy piętnować i wykluczać z dyskursu publicznego - podkreślił. - Polska jest krajem gościnnym. Zwłaszcza w kontekście, kiedy mówimy o ministrze, który jest Polakiem - dodał.

- Prawa strona sceny politycznej niestety nam brunatnieje. I to nie są tylko kwestie ludzi związanych z [Robertem] Bąkiewiczem. To nie są tylko kwestie osób i tego image'u Brauna w mediach społecznościowych, ale to są również uzupełniające wypowiedzi nie tylko Kowalskiego, ale również Czarnka. Ludzi, którzy chcą teraz kontrolować, kto pracuje w ministerstwach, kto ma jakie nazwisko, kto ma jakie pochodzenie, w którym pokoleniu - ocenił poseł KO. - To są rzeczy, których nie możemy zaakceptować - podsumował.

Sroka: powinniśmy oczekiwać, żeby Zełenski wycofał się z tej decyzji

Pod koniec maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał imię "bohaterów UPA" elitarnemu Samodzielnemu Centrum Sił Operacji Specjalnych "Północ". Decyzja ta wywołała oburzenie władz Polski.

Goście "Kropki nad i" zostali zapytani, czy prezydent Karol Nawrocki powinien odebrać Order Orła Białego Zełenskiemu.

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Sroka podkreśliła, że "przede wszystkim powinniśmy patrzeć na to, że Ukraina trzyma front wojny na swojej granicy ukraińsko-rosyjskiej". - Dzisiaj mamy czas na to, żeby budować nasze bezpieczeństwo, natomiast powinniśmy oczekiwać głośno, żeby prezydent Ukrainy wycofał się [z tej decyzji - red.] - oceniła.

- Dobrze, że doszło do refleksji, do uspokojenia w Pałacu Prezydenckim tych emocji, bo ta decyzja nie jest ogłaszana. Zebrała się Kapituła [Orderu Orła Białego red.], przekazała swoje stanowisko w tej sprawie i mam nadzieję, że prezydent Karol Nawrocki spotka się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, przedstawi jasno oczekiwania, które dzisiaj wybrzmiewają w opinii publicznej - mówiła.

- Pan Nawrocki najpierw powinien myśleć, później mówić. Powiedział, że będzie odbierał order, teraz milczy i zastanawia się, co z tym fantem zrobić. Sytuacja w dyplomacji międzynarodowej to nie jest szybkie mówienie krótkich rolek na media społecznościowe. To są kwestie, które trzeba wyważyć - ocenił Frysztak.

- My będziemy jako Polacy bez dyskusji nazywać ludobójstwo ludobójstwem i Ukraińcy popełnili ludobójstwo na obywatelach Polski - powiedział. - Ale z drugiej strony, po raz pierwszy od bardzo dawna odbywają się ekshumacje na terenie Ukrainy - zaznaczył.

- I te ekshumacje na szeroką skalę, z udziałem polskich patomorfologów, polskich prokuratorów, przedstawicieli polskiego państwa są czymś, co jesteśmy winni tamtym pokoleniom i tamtym ofiarom. Musimy odzyskać naszych obywateli i ich godnie pochować. I tego nigdy nie zrobimy, jeśli wejdziemy na ścieżkę konfliktu - ocenił.

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