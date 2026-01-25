Logo strona główna
Polska

Politycy PiS "boją się Trumpa jak diabeł święconej wody"

Karol Nawrocki i Donald Trump w Waszyngtonie
Trela: powinien zadzwonić do prezydenta Trumpa i powiedzieć mu, że mija się z faktami
Źródło: TVN24
Prawo i Sprawiedliwość i Karol Nawrocki przyjmują rolę poddańczą wobec Donalda Trumpa. Boją się go jak diabeł święconej wody - powiedział w "Kawie na ławę" poseł Lewicy Tomasz Trela. Wtórowała mu Agnieszka Pomaska z KO, twierdząc, że politycy PiS "boją się skrytykować cokolwiek, co dotyczy Trumpa". Tobiasz Bocheński z PiS ocenił, że reakcja prezydenta Nawrockiego była "właściwa" i "wystarczająca".

W czwartkowym wywiadzie dla Fox News Donald Trump stwierdził, że "nie jest pewien", czy Sojusz przyszedłby Stanom Zjednoczonym z pomocą. - Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu i rzeczywiście tak zrobili, ale pozostawali nieco z tyłu, z dala od linii frontu - ocenił prezydent USA. Słowa Trumpa wywołały nad Wisłą falę komentarzy.

Prezydent Karol Nawrocki we wpisie w serwisie X odniósł się do misji NATO w Afganistanie i udziału w niej polskich żołnierzy. "Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę" - napisał Nawrocki.

O słowach Trumpa i reakcji na nie polskich polityków dyskutowali goście niedzielnej "Kawy na ławę" w TVN24.

Nawrocki o polskich żołnierzach i Afganistanie. "Nie ma wątpliwości"
Pomaska do polityków PiS: boicie się skrytykować cokolwiek, co dotyczy Trumpa

- Ja bym przede wszystkim oczekiwała od prezydenta (Nawrockiego) pełnej współpracy, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, politykę bezpieczeństwa. Takimi sprawami po prostu nie można grać, zwłaszcza dzisiaj - powiedziała Agnieszka Pomaska (Koalicja Obywatelska).

Dodała, że oczekuje też "od prezydenta, od wszystkich polityków opozycji dzisiaj, od całego Prawa i Sprawiedliwości, że przede wszystkim przeproszą za bezkrytyczne owacje na stojąco dla Donalda Trumpa".

Wstali, klaskali i skandowali nazwisko. Owacje dla Trumpa od posłów PiS i Konfederacji
- Politycy Prawa i Sprawiedliwości siedzą jak mysz pod miotłą, boją się zabrać głos, skrytykować cokolwiek, co dotyczy Donalda Trumpa - stwierdziła Pomaska. Podkreśliła, że "kluczowe dla naszego bezpieczeństwa są relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a nie z tym czy innym prezydentem".

- Oczywiście relacje z Donaldem Trumpem, jako prezydentem Stanów Zjednoczonych, trzeba mieć jak najlepsze, ale nie można siedzieć jak mysz pod miotłą i się bać. Bo wy się po prostu dzisiaj boicie - oświadczyła, zwracając się do polityków PiS.

Według niej "wypowiedzi Donalda Trumpa sprawiają, że nie do końca czujemy pewność, że możemy w pełni liczyć na naszych sojuszników". - Chciałabym, żebyśmy w Polsce w pełni w tej sprawie współpracowali, bo tylko silne, jednoznaczne stanowisko Polski, ale także jednoznaczna współpraca w ramach Unii Europejskiej i szukanie w Unii Europejskiej przyjaciół, a nie wrogów (...) sprawi, że Stany Zjednoczone, ale także Donald Trump, będzie się z Europą i z Polską liczył - oceniła.

Pomaska do polityków PiS: boicie się skrytykować cokolwiek, co dotyczy Trumpa
Źródło: TVN24

Bocheński: reakcja prezydenta Nawrockiego jest właściwa

Pytany, jak ocenia słowa Trumpa, Tobiasz Bocheński z PiS odparł, że "źle". - To są słowa, które po pierwsze zawierają w sobie nieprawdziwą tezę w odniesieniu do swoich sojuszników, po drugie są wypowiedziane w trakcie wywiadu i to źle, że zostały wypowiedziane - stwierdził.

Jego zdaniem reakcja prezydenta Nawrockiego na wypowiedź Trumpa "jest właściwa". - Musimy bronić honoru i godności polskich weteranów, polskich kombatantów i polskich żołnierzy. I oni muszą mieć świadomość, że państwo polskie zawsze za nimi stoi. I to zostało uczynione - powiedział. Wyraził przekonanie, że słowa Nawrockiego "są wystarczające".

Zaznaczył, że nie chce "czynić z jednej z wypowiedzi z tysięcy prezydenta Trumpa elementu walki politycznej wewnątrz Polski". - Mamy wszyscy jasne stanowisko jako polscy politycy. A nasi wyborcy mogą nas oczywiście rozliczać z tego, jak się różni politycy w stosunku do polskiego munduru w historii (…) zachowywali - dodał.

Bocheński: reakcja prezydenta Nawrockiego jest właściwa
Źródło: TVN24

Banaszek: prezydent Nawrocki zareagował odpowiednio

Jakub Banaszek z kancelarii prezydenta ocenił, że Karol Nawrocki na wypowiedź Trumpa "zareagował odpowiednio".

- Ponadto podczas rozmów w Davos odbyła się bezpośrednia rozmowa z prezydentem Trumpem, podczas której, a są to rzeczy zakulisowe, panowie rozmawiali również o polskiej armii, o polskich żołnierzach i prezydent Trump wprost wskazał, że bardzo szanuje polskich żołnierzy i uważa ich za świetnych wojowników - mówił Banaszek.

Odnosząc się do słów Trumpa o sojusznikach z NATO, stwierdził, że "oczywiście ta wypowiedź nigdy nie powinna paść".

- Należy zwrócić uwagę, że jednak ona dotyczyła nie bezpośrednio Polski, a również podejścia prezydenta Trumpa względem innych wojsk sojuszniczych - powiedział. Dodał, że prezydent Trump "zawsze wskazuje, że Polska wypełnia swoje zobowiązania, a takie uwagi kieruje pod adresem innych państw".

Banaszek: prezydent Nawrocki zareagował odpowiednio
Źródło: TVN24

Trela: powinien zadzwonić do prezydenta Trumpa i powiedzieć mu, że mija się z faktami

Poseł Lewicy Tomasz Trela ocenił, że wypowiedź prezydenta "oczywiście nie wystarcza", bo - jak stwierdził - "to nie jest wypowiedź Karola Nawrockiego w stosunku do słów Donalda Trumpa, tylko to jest wymyślone przez jego otoczenie".

- Karol Nawrocki, gdyby chciał zachować się jak prawdziwy facet, to powinien po pierwsze zadzwonić do prezydenta Trumpa, a po drugie przygotować oficjalne stanowisko i wysłać do prezydenta Trumpa - powiedział Trela.

Przypomniał, że w wojnie w Afganistanie zginęło 44 obywateli Polski. - Naprawdę nie ma nic złego w tym, że do sojusznika wyśle się list, wyśle się informacje: panie prezydencie, mija się pan z faktami - przekonywał.

Wyraził zdziwienie, że PiS i Karol Nawrocki "zachowują taką rolę poddańczą wobec Donalda Trumpa". - Trochę boją się prezydenta Trumpa jak diabeł święconej wody - ocenił.

- Powinniśmy budować swój sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Donald Trump jest epizodem w polityce amerykańskiej i mam wrażenie, że z każdym dniem ten epizod jest coraz bardziej śmieszny - zaznaczył.

Trela: powinien zadzwonić do prezydenta Trumpa i powiedzieć mu, że mija się z faktami
Źródło: TVN24

Machulski: musimy dbać o polskie interesy, nie o interesy amerykańskie

- Oczywiście słowa Donalda Trumpa są nieprawdziwe, natomiast wydaje mi się, że Donald Trump mówi to, co Stany Zjednoczone od zawsze robią - stwierdził natomiast Wojciech Machulski (Konfederacja).

- Realizuje twardą politykę amerykańską i nie boi się o tym mówić - kontynuował, dodając jednak, że "nie zawsze jest to w zgodzie z naszymi interesami". - Musimy o tym pamiętać. Musimy dbać o polskie interesy, nie o interesy amerykańskie, nie o interesy Donalda Trumpa, bo Donald Trump o polskie interesy nie zadba - zaznaczył.

Poseł wyznał, że "urzekły" go słowa premiera Donalda Tuska, który powiedział, że amerykańscy oficerowie w Afganistanie zapewniali go, iż Ameryka nigdy nie zapomni polskich bohaterów. 

- Nie ma żadnej wdzięczności. Tylko interesy i siła się liczą w polityce międzynarodowej - ocenił.

Machulski: musimy dbać o polskie interesy, nie o interesy amerykańskie
Źródło: TVN24

Sroka: Donald Trump nie jest łatwym partnerem i Karol Nawrocki wykazuje słabość

- Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której twardy i silny prezydent Karol Nawrocki ma problem - oceniła Magdalena Sroka z PSL.

Według niej "Donald Trump nie jest łatwym partnerem", a "Karol Nawrocki wykazuje słabość". - Reakcja pana prezydenta pokazuje, że to nie są relacje przyjacielskie - stwierdziła.

Jej zdaniem "przyjaciel i partner w sojuszu potrafi powiedzieć drugiej stronie: to jest nieprawda, tak nie było". - Warto twardo powiedzieć nawet przyjacielowi wtedy, kiedy się myli, że nie ma racji - dodała.

Sroka: Donald Trump nie jest łatwym partnerem i Karol Nawrocki wykazuje słabość
Źródło: TVN24
pc

Autorka/Autor: kkop, momo//akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Mikołaj Bujak/KPRP

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica