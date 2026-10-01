Polska Pilna narada w siedzibie SOP z udziałem szefa MSWiA Oprac. Aleksandra Sapeta |

Kolejne "nie" Karola Nawrockiego. Komentarze polityków Źródło wideo: "Fakty" TVN Źródło zdj. gł.: Tomasz Gzell / PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Pilna odprawa w siedzibie SOP miała rozpocząć się w czwartek o godzinie 12. W odprawie oprócz szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego ma brać udział wiceminister resortu Czesław Mroczek.

Kandydatura na komendanta SOP "nie uzyskała uzgodnienia"

We wtorek rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował na platformie X, że prezydent Karol Nawrocki przekazał premierowi Donaldowi Tuskowi negatywne stanowisko w sprawie powołania pułkownika Tomasza Jackowicza na stanowisko Komendanta Służby Ochrony Państwa.

Leśkiewicz przypomniał, że zgodnie z ustawą szefa SOP powołuje i odwołuje premier, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w uzgodnieniu z prezydentem. "Kandydatura płk. Tomasza Jackowicza nie uzyskała takiego uzgodnienia" - napisał.

Dodał, że prezydent pozostaje gotowy do uzgodnienia kandydatury osoby, która będzie dawała rękojmię profesjonalnego i stabilnego kierowania formacją odpowiedzialną za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie.

W reakcji na decyzję Nawrockiego szef MSWiA napisał na platformie X, że "prezydent blokuje powołanie płk. Tomasza Jackowicza na stanowisko Komendanta Służby Ochrony Państwa". W połowie września prezydencki rzecznik informował, że Karol Nawrocki wyraził zgodę na odwołanie generała brygady Radosława Jaworskiego ze stanowiska komendanta SOP.