Koło. Dwóch dyżurnych policji było pijanych. Zostali odsunięci od służby, mają stracić pracę

Policja: odsunięci od służby, wdrożony proces wydalenia ich z formacji

O to, co stało się w komendzie w Kole zapytaliśmy rzecznika tamtejszej policji. Daniel Boła potwierdził, że doszło do takiego zdarzenia. - O sprawie został powiadomiony komendant powiatowy policji w Kole, który przybył na miejsce. Komendant polecił zbadanie stanu psychofizycznego dyżurnych i niestety to badanie wskazało, że są oni pod wpływem alkoholu – powiedział Boła.