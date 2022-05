Była prezydent Chorwacji odznaczona Orderem Orła Białego

czytaj dalej

Praworządność jest czymś, czym nie należy kupczyć - powiedział w "Faktach po Faktach" sędzia Igor Tuleya, który we wczorajszej decyzji o przywróceniu sędziego Pawła Juszczyszyna do orzekania dopatruje się próby "przekonania Komisji Europejskiej, że praworządność wróciła do naszego kraju". - To oczywiście nieprawda - podkreślił. - Wierzę w to, że urzędnicy z Brukseli nie mają klapek na oczach - dodał.