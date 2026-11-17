FAKTY PO POŁUDNIU Kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Łukasza Mejzy. Tak mówią o nim byli partyjni koledzy Katarzyna Skalska-Koziej |

Łukasz Mejza z kolejnym wnioskiem o uchylenie immunitetu. Materiał Katarzyny Skalskiej-Koziej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

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Prokuratura ponownie chce postawić zarzuty posłowi Łukaszowi Mejzie. Jak mówił minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, dotyczą "gwarantowania pewnego procesu leczenia osobom, które go wymagały i ten proces oczywiście był procesem fałszywym". Jak dodał, miało tam dochodzić też do prania brudnych pieniędzy i usiłowania wyłudzenia tych zbiórek na rzecz osób chorych.

Prokuratorzy uważają, że spółka, której współwłaścicielem miał być Mejza, oszukała opiekunów chorych osób i pracowników jednej z fundacji zbierających pieniądze na leczenie co do skuteczności terapii i szans na wyleczenie.

- Te osoby, ich opiekunowie prawni zaufali takiemu reklamowaniu się przez posła Mejzę, że zostaną wyleczone w tej klinice. To się okazało czymś nieprawdziwym, prowadzono zbiórki na rzecz tych osób - mówił Żurek.

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Nieudana próba oszustwa. Ustalenia śledczych

Chodzi o duże pieniądze, czyli ponad 60 tysięcy złotych i niemal 80 tysięcy dolarów. Według śledczych próba oszustwa na ponad milion złotych miała się nie udać, ponieważ przedstawiciel fundacji odmówił rozpoczęcia zbiórki.

Sam poseł odpowiada, że nie może doczekać się konfrontacji. Nawet byli koledzy z klubu parlamentarnego Mejzy nie próbują go bronić. Między innymi Szymon Szynkowski vel Sęk - obecnie poseł Rozwoju Plus - powiedział, że "dobrze by było, gdyby nie znalazł się w kolejnej kadencji Sejmu".

- Jak najgorsze świadectwo wystawia parlamentaryzmowi. Życzyłbym sobie zupełnie innego stylu. Można powiedzieć, że o 180 stopni różnie widzimy pełnienie funkcji parlamentarzysty z Łukaszem Mejzą - skomentował.

Łukasz Mejza Źródło zdjęcia: PAP/Marcin Obara

Kolejny wniosek o uchylenie immunitetu

To już kolejny wniosek prokuratury w sprawie uchylenia immunitetu Mejzie. Występowała już ona do Sejmu w sprawie uchylenia immunitetu w związku z szeregiem błędów w oświadczeniach majątkowych. Chodziło o nieujawnione pożyczki, błędnie wpisany metraż mieszkania czy liczbę akcji.

- Te zarzuty są absolutnie denne, dmuchane i jeżeli stawia się je Łukaszowi Mejzie, to można je postawić każdemu posłowi, chociażby Platformy Obywatelskiej. A stawia się je Łukaszowi Mejzie, bo jest z PiS-u - tak komentował sam Mejza.

Był jeszcze wniosek o uchylenie immunitetu w związku z nieprawidłowościami w organizacji szkoleń e-learningowych i kursów. - To są standardy stalinowskie. To już nawet nie jest Białoruś. Znajdźcie mi człowieka, a znajdzie się paragraf - mówił z kolei 9 października 2024 roku.

Politycy o Łukaszu Mejzie

Kolejnym wnioskiem o uchylenie immunitetu był ten za łamanie przepisów ruchu drogowego. Poseł został zatrzymany, kiedy po drodze ekspresowej jechał 200 kilometrów na godzinę. Prędkość przekraczał wielokrotnie i był zatrzymywany, a do tego miał kilkanaście zdjęć z fotoradarów. Łącznie miał zebrać 170 punktów karnych.

- Wiedząc, co wyrośnie z niego tutaj na gruncie sejmowym, absolutnie byśmy takiej decyzji nigdy nie podjęli - mówi dziś przedstawiciel PSL Krzysztof Paszyk, bo to z list ludowców Mejza wszedł do Sejmu, ale szybko przeszedł do klubu PiS, z którego potem zrezygnował.

Marcin Warchoł z PiS przyznał natomiast, że nie chce oceniać Mejzy i wypowiadać się o nim. - Sam takich zachowań nie pochwalam. Uważam, że posłowie powinni być wzorem wartości - zastrzegł.

Wniosek, zanim będą nad nim głosować posłowie, najpierw trafi do komisji regulaminowej.

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