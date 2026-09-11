Polska Kolejny krok w śledztwie Zondacrypto. Jedno z przeszukań u Artura Chodzińskiego Kamila Grenczyn |

Pilne Źródło zdj. gł.: TVN24

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Przeprowadzenie kilku przeszukań na terenie Wrocławia przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości potwierdził w rozmowie z Onetem rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak.

- W toku czynności zabezpieczono sprzęt elektroniczny, który mógł być użytkowany przez Artura Ch. [Chodzińskiego - red.] i może zawierać dane istotne dla prowadzonego śledztwa - przekazał portalowi.

Były agent CBA Artur Chodziński - jak informowali reporterzy "Superwizjera" TVN24 Michał Fuja i Wirtualnej Polski Szymon Jadczak - ujawniał szefowi Zondacrypto Przemysławowi Kralowi między innymi wrażliwe dane dziennikarza, który opisywał tajemnice giełdy kryptowalut. Zapewniał też, że wpłynął na urzędnika podległego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu czy obiecywał spotkanie z Przemysławem Czarnkiem i z inwestorem z kręgu Viktora Orbana. W czasie współpracy z Kralem otrzymywał od niego 15 tysięcy euro miesięcznie.

Więcej szczegółów wkrótce.