Kolejny krok w śledztwie Zondacrypto. Jedno z przeszukań u Artura Chodzińskiego
Przeprowadzenie kilku przeszukań na terenie Wrocławia przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości potwierdził w rozmowie z Onetem rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak.
- W toku czynności zabezpieczono sprzęt elektroniczny, który mógł być użytkowany przez Artura Ch. [Chodzińskiego - red.] i może zawierać dane istotne dla prowadzonego śledztwa - przekazał portalowi.
Były agent CBA Artur Chodziński - jak informowali reporterzy "Superwizjera" TVN24 Michał Fuja i Wirtualnej Polski Szymon Jadczak - ujawniał szefowi Zondacrypto Przemysławowi Kralowi między innymi wrażliwe dane dziennikarza, który opisywał tajemnice giełdy kryptowalut. Zapewniał też, że wpłynął na urzędnika podległego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu czy obiecywał spotkanie z Przemysławem Czarnkiem i z inwestorem z kręgu Viktora Orbana. W czasie współpracy z Kralem otrzymywał od niego 15 tysięcy euro miesięcznie.
Więcej szczegółów wkrótce.