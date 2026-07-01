Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Kolejny etap sprawy Zbigniewa Ziobry. Obrońcy Ziobry wniosek w sprawie sędzi. "Zaistniały podstawy"

Kamila Grenczyn
Justyna Sochacka
Zespół autorek
Oprac. Kamila GrenczynOprac. Justyna Sochacka
|
Zbigniew Ziobro
Obrona Ziobry złożyła wniosek o wyłączenie sędzi
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Art Service/PAP
Sąd Okręgowy w Warszawie zajmuje się sprawą zażaleń obrońców na zastosowanie aresztu tymczasowego wobec posła PiS, byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Posiedzenie zostało jednak szybko przerwane. Już na początku obrońcy Ziobry złożyli wniosek o wyłączenie sędzi Anny Szymachy-Zwolińskiej od rozpoznania sprawy.

Środowe posiedzenie w sprawie zażaleń na tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry rozpoczęło się około godziny 9.30. Pierwotnie sąd okręgowy miał zająć się tą sprawą dopiero we wrześniu. Pod koniec maja zdecydowano jednak, że "na skutek zmiany terminów urlopów składu orzekającego" rozpatrywanie zażaleń przesunięto na początek lipca. Wyznaczono też dwa dodatkowe terminy posiedzeń - na 3 i 6 lipca.

Nowy wniosek obrońców Ziobry

Obrońcy Ziobry złożyli wniosek o wyłączenie sędzi Anny Szymachy-Zwolińskiej od rozpoznania sprawy. - Ten wniosek jest motywowany faktem, że pani sędzia była członkiem składu orzekającego rozpoznającego zażalenie na tymczasowe aresztowanie Marcina Romanowskiego. Postanowienie utrzymujące w mocy ten areszt zapadło 16 grudnia 2025 roku - mówił jeden z obrońców mecenas Bartosz Lewandowski.

- Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której pani sędzia już oceniała ten materiał dowodowy, uznała, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia czynu, istnieją przesłanki tymczasowego aresztowania a tym samym, zgodnie z orzecznictwem dość konsekwentnym sądów, w tym Sądu Najwyższego, w tej sprawie zaistniały podstawy do jej wyłączenia - dodał.

W związku z tym wnioskiem sąd zarządził przerwę w posiedzeniu.

Prokurator Woźniak: przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania nie ustały

Kierujący śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości prokurator Piotr Woźniak mówił dziennikarzom przed posiedzeniem, że "do dziś przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania nie ustały".

- Mówimy tutaj o surowej karze, o obawie matactwa procesowego i o obawie, a wręcz już spełnieniu tej obawy, ukrycia się przed wymiarem sprawiedliwości przez podejrzanego - wymieniał.

Pytany o kwestię wniosku o ekstradycję Ziobry, powiedział, że aby go złożyć, "powinniśmy mieć prawomocne postanowienie o tymczasowym aresztowaniu". Zaznaczył, że formalnie nie jest ono wymagane, ale "praktyka uczy, że w innym przypadku tego typu wnioski o ekstradycję mają małe szanse powodzenia".

Klatka kluczowa-528874
Prokurator o sprawie Ziobry: przesłanki stosowania tymczasowego areszt nie ustały
Źródło: TVN24

W śledztwie odnoszącym się do funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości w czasach rządów PiS prokuratura zarzuca Ziobrze między kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywanie swojego stanowiska do działań o charakterze przestępczym. Według prokuratury Ziobro miał popełnić łącznie 26 przestępstw, w tym wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Wniosek o tymczasowe aresztowanie Ziobry

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa - po całodziennym, trzecim już posiedzeniu w tej sprawie - 5 lutego bieżącego roku uwzględnił wniosek Prokuratury Krajowej o zastosowanie aresztu tymczasowego wobec Ziobry. - Sąd podzielił w pełni argumentację zawartą we wniosku, uznając, że zachodzi przesłanka ogólna do stosowania środków zapobiegawczych w postaci dużego prawdopodobieństwa popełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu czynów - informował wówczas kierujący śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości prokurator Piotr Woźniak.

Dodawał, że sąd za zasadne uznał także szczególne przesłanki aresztu, czyli obawę ukrywania się podejrzanego, ryzyko matactwa procesowego oraz realną groźbę wymierzenia surowej kary. Przekazywał też, że areszt zastosowano na trzy miesiące.

Już wtedy były szef MS przebywał na Węgrzech, gdzie dostał ochronę międzynarodową od ówczesnego rządu Viktora Orbana. 10 maja jednak - już po przegranych przez Orbana wyborach - Ziobro poinformował, że przebywa w USA. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech.

Obrońcy Ziobry w lutym, po decyzji sądu rejonowego, złożyli zażalenie. Następnie w sprawie tej, która trafiła do warszawskiego sądu okręgowego, rozpoczęły się postępowania dotyczące składu sędziowskiego mającego się nią zająć.

Do sprawy pierwotnie została wylosowana sędzia Anna Bator-Ciesielska. Złożyła ona jednak wniosek o wyłączenie i na początku marca została wyłączona ze sprawy. Nowym sędzią referentem został Adam Chocholak. On także złożył wniosek o wyłączenie. W drugiej połowie marca wniosek ten nie został uwzględniony. W początkach maja rozszerzono jednak skład sędziowski do tej sprawy, do którego zostali dodatkowo wylosowali sędziowie Danuta Grunwald oraz Anna Szymacha-Zwolińska.

Jeszcze pod koniec lutego sąd okręgowy odmówił wstrzymania wykonania postanowienia dotyczącego zastosowania tymczasowego aresztowania wobec Ziobry.

List gończy i wniosek o Europejski Nakaz Aresztowania

W związku z aresztem Ziobry toczy się jeszcze inna, równoległa batalia prawna. Po decyzji sądu rejonowego o areszcie za byłym ministrem wydano list gończy, następnie zaś skierowano do sądu wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Tam również doszło do wyłączenia najpierw sędziego, a potem kolejnej sędzi wyznaczonej do tej sprawy. Na początku czerwca wylosowany został nowy sędzia - Tomasz Grochowicz.

Z uwagi jednak, że prawomocnie nie zostało zakończone postępowanie odnoszące się do aresztu Ziobry, obrona byłego ministra wnioskowała o zawieszenie postępowania o wydanie wobec niego ENA do czasu tamtego prawomocnego rozstrzygnięcia. Jeszcze w marcu sąd okręgowy nie uwzględnił tego wniosku. Obrońca Ziobry mecenas Bogumił Zygmont złożył zażalenie na to postanowienie, zawierało ono jednak brak formalny - nie zostało podpisane przez obrońcę. Sąd wezwał adwokata do uzupełnienia zażalenia, czyli jego podpisania, do 7 maja. Zażalenie to zostało uzupełnione w terminie, nadano mu bieg.

Właściwy do rozpoznania zażalenia jest Sąd Apelacyjny w Warszawie. Wyznaczona do sprawy w SA sędzia została w końcu maja wyłączona na wniosek prokuratury. W wyniku losowania nowym referentem w sprawie zażalenia na odmowę zawieszenia sprawy ENA został sędzia Dariusz Drajewicz. Prokuratura jednak zawnioskowała o wyłączenie także tego sędziego i sprawa pozostaje w toku.

OGLĄDAJ: Zdążyć przed przedawnieniem. Czy to finał procesu w sprawie śmierci ojca Ziobry?
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
50 min
Tusk posiedzenie rządu
"Tusk wybuchł". Za co wicepremier usłyszał "wiele ostrych słów"?
Podcast polityczny
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
Źródło: PAP, TVN24
Tagi:
Zbigniew ZiobroMinisterstwo SprawiedliwościSądFundusz Sprawiedliwości
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Warszawski Szpital Południowy
Trzecie śledztwo w sprawie Szpitala Południowego? "Nie możemy tego wykluczyć"
WARSZAWA
imageTitle
Jagiellonia zarobi grube miliony. Sprzedała kolejnego 19-latka
EUROSPORT
Nawalnice
Zalane szpitale i centrum handlowe, uszkodzone dachy. Po nawałnicach
METEO
Sejm
Nowy sondaż partyjny
Polska
Anthropic
Wielki zwrot w sprawie Anthropic. USA odblokowały zaawansowane modele AI
BIZNES
Zaginiona Kaja Kojder-Demska
Zaginęła aktywistka, jej telefon jest nieaktywny
Białystok
Autostopowicz wsiadł do auta policjantów i został zatrzymany (zdj. ilustracyjne)
Poszukiwany łapał "stopa" i wsiadł do auta policjantów. Zawieźli go prosto do komendy
WARSZAWA
Ciało zakopane przy Łynie. Policjanci i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci mężczyzny
Znają jego tożsamość. Próbują ustalić, kto i dlaczego go zabił
Olsztyn
Wenezuela. Uratowano trzyletniego chłopca, który pod gruzami spędził sześć dni
Trzylatek był pod gruzami od sześciu dni. Nadszedł "cudowny ratunek"
Świat
Poszukiwany w związku zabójstwem w Niemczech zatrzymany w Warszawie
Był poszukiwany przez niemiecką policję za zabójstwo, zatrzymali go w Warszawie
WARSZAWA
Mężczyzna "wszedł" razem z drzwiami na klatkę schodową
Niszczą wspólne mienie, "nie widzą w tym nic złego"
Katowice
Aleja drzew przeznaczona do wycinki w okolicach Reszla i Dobrego Miasta
Chcą wyciąć sześć tysięcy przydrożnych drzew
Michał Malinowski
shutterstock_1154715967
Koniec ery tanich paczek z Chin? Od dziś drożej za przesyłkę
BIZNES
Opady
Nadciągają ulewy. Możliwe superkomórki burzowe
METEO
W działania poszukiwacze zaangażowani byli policjanci i strażacy
Oddalił się z placówki opiekuńczej, tragiczny finał poszukiwań
Opole
Karol Nawrocki Wybory Prezydenta RP 2025 - kampania przed II turą
Nie ma dowodów, ale jest opowieść. Po roku od zdarzenia
Polska
Festiwal Animator w Poznaniu wystartuje 4 lipca
Filmowe lato coraz bliżej. Sześć festiwali, na które warto się wybrać
Tomasz-Marcin Wrona
Zderzenie na trasie S2
Ogromny korek po zderzeniu na S2. Jedna osoba trafiła do szpitala
WARSZAWA
shutterstock_2417930765
Ta usługa przechodzi do historii. Wykonano ostatnie połączenie
BIZNES
imageTitle
"Najtragiczniejsza postać" w kadrze Niemiec. Dlaczego to on wykonywał rzut karny?
EUROSPORT
Burza, deszcz
Gdzie jest burza? Tu może sypać grad
METEO
shutterstock_2606136503
Ceny zmieniły się tuż po północy. Rzeczywistość kierowców po programie CPN
BIZNES
imageTitle
Program środowych meczów mundialu. Kto dzisiaj zagra i o której godzinie?
EUROSPORT
Rosyjski atak w obwodzie dniepropietrowskim
Rosjanie uderzyli w stacje benzynowe. Są ofiary
Aleksandra Sapeta
50 min
Tusk posiedzenie rządu
"Tusk wybuchł". Za co wicepremier usłyszał "wiele ostrych słów"?
Podcast polityczny
Właściciel psa uciekł z miejsca zdarzenia, okazało się, że jest poszukiwany przez policję
Pies zaatakował rowerzystkę. Właściciel był poszukiwany
Białystok
Deszcz burza lato
To będzie niebezpieczna środa. Są czerwone alarmy
METEO
imageTitle
Mistrz pożegnał się z kibicami. Nie zabrakło łez
EUROSPORT
Mężczyzna został zatrzymany przez policję
Zabił i próbował uciec za granicę
WARSZAWA
Do zdarzenia doszło w KWK Sośnica
Pożar w kopalni, wycofano górników
Katowice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica