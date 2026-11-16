Polska Pracownicy TV Republika z zarzutami. Chodzi o wtargnięcie do budynku prokuratury Oprac. Aleksandra Sapeta |

Żurek o "bulwersujących scenach" w siedzibie PK Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Małgorzata Sawocj, Darek Delmanowicz, Radek Pietruszka/PAP

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Śledztwo w sprawie wtargnięcia do siedziby prokuratury prowadzi specjalny zespół, powołany przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Na jej czele stoi prokurator Ewa Wrzosek. W piątek zarzuty w tej sprawie usłyszał inny pracownik TV Republika Jarosław Olechowski.

Rzeczniczka prokuratora generalnego prokurator Anna Adamiak potwierdziła informacje o kolejnych zarzutach w tej sprawie dla trzech osób. Dotyczą naruszenia miru domowego. Chodzi o pracowników TV Republika: Miłosza Kłeczka, Janusza Życzkowskiego i Michała Rachonia.

Prokurator Adamiak: podejrzani nie przyznali się do winy

Adamiak przekazała, że podstawę do przedstawienia zarzutów stanowi zgromadzony materiał dowodowy, obejmujący w szczególności zapis monitoringu budynku Prokuratury Krajowej z 20 maja 2026 roku, materiały pozyskane z portali internetowych dokumentujące przebieg zdarzenia, materiały nadesłane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, a także zeznania świadków, w tym funkcjonariuszy Służby Więziennej zabezpieczających obiekt oraz innych osób.

Kłeczek, Życzkowski i Rachoń - jak podała Adamiak - "bez uprzedniego uzyskania w Biurze Przepustek Prokuratury Krajowej kart identyfikacyjnych uprawniających do wejścia i przebywania na terenie Prokuratury Krajowej oraz bez poddania się obowiązkowej kontroli bagażu i kontroli pirotechnicznej, przekroczyli bez uprawnienia urządzenia systemu kontroli dostępu i wdarli się do strefy ochronnej budynku Prokuratury Krajowej".

"Pomimo żądań funkcjonariuszy Służby Więziennej, zapewniających porządek i bezpieczeństwo na terenie obiektu, budynku nie opuścili" - podkreśliła prokurator Adamiak.

Mężczyźni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i odmówili składania wyjaśnień. Wobec jednego z podejrzanych prokurator zastosował dozór policyjny. "Decyzja ta była uzasadniona koniecznością zapewnienia prawidłowego toku postępowania, w związku ze złożonym przez Jarosława O. oświadczeniem, że nie posiada stałego miejsca pobytu na terytorium Polski" - przekazała rzeczniczka.

Janusz Życzkowski, Michał Rachoń, Miłosz Kleczek Źródło zdjęcia: Małgorzata Sawocj, Darek Delmanowicz, Radek Pietruszka/PAP

Żurek o "bulwersujących scenach" w siedzibie PK

Sprawę komentował również minister sprawiedliwości Waldemar Żurek na popołudniowej konferencji prasowej.

- Pomimo tego, że ochrona budynku [Prokuratury Krajowej - red.] domagała się opuszczenia tego miejsca, te osoby nic sobie nie robiły z prawa - mówił. Wspomniał też o "bulwersujących scenach" z udziałem niektórych posłów, którzy "zasłaniając się immunitetem" również wtargnęli do budynku.

- Oprócz tych posłów wchodzili także przedstawiciele TV Republika. Wdzierali się, przerywając kordon, a później przechodzili w dalsze miejsca budynku. To jest budynek, w którym prowadzi się śledztwa bardzo ważnych spraw. Tam przychodzą osoby na przesłuchania, tam są dokumenty w postaci akt sprawy, więc oni w sposób nieuprawniony, poruszali się po tym budynku - podkreślił Żurek.

- Tutaj będziemy konsekwentni. Łamanie prawa, bez względu na to, kto ma jaką legitymację, musi być ukarane - zapowiedział.

Przesłuchania Tomasza Sakiewicza

Prezes TV Republika Tomasz Sakiewicz został wezwany 20 maja do prokuratury w charakterze świadka w wątku śledztwa w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, związanym z "utrudnianiem postępowania w celu umożliwienia podejrzanemu uniknięcia odpowiedzialności karnej, w tym przede wszystkim poprzez pomoc w ucieczce".

Chodzi o ucieczkę podejrzanego w śledztwie byłego szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Polityk PiS został komentatorem politycznym stacji Sakiewicza.

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