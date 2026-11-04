Polska Korwin-Piotrowska: wyznaczyliśmy termin kolejnego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK Oprac. Aleksandra Sapeta |

Korwin-Piotrowska: wyznaczyliśmy termin kolejnego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Trybunał Konstytucyjny

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Poprzednio sędziowie zebrali się w Trybunale we wtorek. Przyjęli wówczas plan dochodów i wydatków Trybunału oraz wylosowali składy sędziowskie do spraw Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego.

W środę na stronie Trybunału pojawiło się oświadczenie sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej, która poinformowała w piątek, że kieruje pracami TK. W opublikowanym nagraniu poinformowała o przesłaniu do marszałka Sejmu odpisu z uchwały wtorkowego posiedzenia. Wyraziła nadzieję, że zaplanowane wydatki zostaną uwzględnione w pracach parlamentarnych.

- Kolejni pracownicy przychodzą do Trybunału Konstytucyjnego, podejmują swoje obowiązki. Oczywiste jest, że sytuacja z piątkowej nocy wywołała również dla nich, nawet tych, którzy tylko i wyłącznie znali ją z telewizorów, z przekazów medialnych, bardzo silne emocje. Z wszystkimi pracownikami rozmawiam - przekazała. Jak dodała, "wymaga to dużo czasu".

Korwin-Piotrowska: 10 listopada kolejne Zgromadzenie Ogólne Sędziów

Korwin-Piotrowska poinformowała też o podejmowanych działaniach "związanych z poprawą organizacji pracy" Trybunału. - Widzimy, że wiele kwestii działało po prostu trochę archaicznie. Trzeba zmienić przede wszystkim regulamin organizacyjny Trybunału Konstytucyjnego - oceniła.

Jak wskazała, wymaga to zwołania kolejnego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, które wyznaczono na 10 listopada. Wskazała, że chodzi o "kwestie administrowania" Trybunałem i "sposób wyznaczania składów". - Żeby była pewność i gwarancja, że sprawy i składy sądów do rozpoznania spraw są wyznaczane zupełnie bezstronnie, wedle ustalonych zasad - przekonywała.

- Zajęliśmy się też już sprawami, które są na wokandzie. Są to tylko dwie sprawy w listopadzie. Niemniej jednak w składzie jest tam pan sędzia Święczkowski i Sochański. W związku z tym zrobimy wszystko, żeby te terminy zachować i wyznaczyć już teraz innych sędziów, którzy będą mogli uczestniczyć w tych sprawach - poinformowała.

- Robimy wszystko, aby te prawie 1200 spraw, które zalegają w Trybunale, były sprawnie rozpoznane. To wymaga zarówno podjęcia przez nas jak najszybciej obowiązków orzeczniczych, jak i innych, dlatego że, żeby sprawy szybko się toczyły, bardzo wiele zależy od pracy urzędników, asystentów, pracowników zatrudnionych w wydziale tak zwanym weryfikacyjnym - oświadczyła Korwin-Piotrowska.

Co wydarzyło się w Trybunale Konstytucyjnym?

W Trybunale Konstytucyjnym prezes Bogdan Święczkowski i Bartłomiej Sochański zostali odsunięci od czynności służbowych przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską, która poinformowała jednocześnie o przejęciu kierownictwa w TK. Argumentowała to tym, że jest najstarszym stażem sędzią.

Ma to związek z wnioskami o uchylenie immunitetów Święczkowskiego i Sochańskiego. Prezydent Karol Nawrocki przerwał w piątek oficjalną podróż do Senegalu, wrócił do Warszawy i pojechał do Trybunału. Siłowe wejście Nawrockiego i jego ludzi do TK oraz przepychanka z sędziami w drzwiach jest przedmiotem sporu i wzajemnych oskarżeń.

Na zwołanym na wtorek Zgromadzeniu pojawiło się ośmioro sędziów wybranych przez obecną kadencję Sejmu. Jak przekazała Korwin-Piotrowska, uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu było 12 sędziów. Pozostali trzej z ustawowej liczby sędziów Trybunału - 15, to Święczkowski i Sochański, którzy pozostają zawieszeni w czynnościach, oraz Jarosław Wyrembak. Ten ostatni nie wziął udziału w Zgromadzeniu ze względu "na wadliwą procedurę wyboru". Jest ostatnim sędzią dublerem w TK. Na tej podstawie sędziowie zdecydowali, że w tym przypadku ustawowe kworum 2/3 składu sędziowskiego należy liczyć od 12 osób, co daje 8.