Infekcje wśród kolejnych biskupów. "Nie jest łatwo określić, gdzie znajduje się źródło zakażeń"

W ostatnich dniach zanotowano kilka przypadków stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u polskich biskupów. - Wszystkie zdiagnozowane przypadki potwierdzone testami są podawane do wiadomości przez poszczególne diecezje. Każda z nich sama prowadzi proces informacyjny o stanie zdrowia swoich pasterzy - powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Leszek Gęsiak.

Wśród chorych na COVID-19 są również biskup zielonogórsko-gorzowski Tadeusz Lityński oraz emerytowany biskup pomocniczy Paweł Socha – poinformował w środę rzecznik prasowy Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze ksiądz Andrzej Sapieha. "Obaj biskupi przebywają aktualnie w izolacji domowej i realizują wskazania służb sanitarnych. Zapewniają diecezjan, a szczególnie chorych o duchowej bliskości i zapraszają wszystkich do wytrwałej modlitwy przez wstawiennictwo Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej z Rokitna" – napisał w komunikacie rzecznik Kurii.

Jak powiedział Radiu Zachód ksiądz Sapieha, samopoczucie obu biskupów jest w miarę dobre i zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych mogą przebywać w domu, nie wymagają hospitalizacji. Dodał, że trudno stwierdzić jednoznacznie, gdzie doszło do zakażenia biskupów koronawirusem. - Wiemy, że niektórzy biskupi z innych diecezji po ostatnim spotkaniu Konferencji Episkopatu Polski poinformowali o tym, że są zakażeni koronawirusem. W przypadku naszych biskupów wystąpiły pewne objawy chorobowe, które zasugerowały wykonanie testów. Potwierdziły one, że faktycznie mamy do czynienia z COVID-19 - powiedział ksiądz Sapieha.