Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Kolejne weta Karola Nawrockiego

Pilne
Donald Tusk do prezydenta: proszę już nie przeszkadzać i umożliwić przyjęcie ustawy kryptowalutowej
Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę zakładającą nadanie mowie śląskiej statusu języka regionalnego oraz ustawę o rynku kryptoaktywów, która upoważniała KNF do nadzoru nad tym rynkiem.

Ustawę zakładającą nadanie mowie śląskiej statusu języka regionalnego uchwalono 9 stycznia. Na biurko prezydenta trafiła po pracach w Senacie, który 21 stycznia zdecydował, że nie wymaga ona poprawek.

Na mocy ustawy język śląski miał zostać wpisany do ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych jako drugi - obok języka kaszubskiego - język regionalny. Oznaczałoby to między innymi możliwość wprowadzenia do szkół dobrowolnych zajęć z języka śląskiego, montowania dwujęzycznych tablic z nazwami miejscowości, gdzie używanie języka śląskiego deklaruje ponad 20 procent mieszkańców, dofinansowanie działalności związanej z zachowaniem języka śląskiego czy wprowadzenie do Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dwóch przedstawicieli osób posługujących się językiem śląskim.

Więcej szczegółów wkrótce.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Kamila Grenczyn/akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Karol NawrockiPrezydent RPKancelaria Prezydenta RP
Czytaj także:
26212585
Pech i koniec marzeń Maliszewskiej o medalu
EUROSPORT
System Patriot PAC-3
"Krytyczna potrzeba" Ukrainy. Niemcy proponują plan "30+5"
Świat
imageTitle
Szefowa MKOl rozpłakała się po tym, jak ogłosiła dyskwalifikację
EUROSPORT
imageTitle
Zełenski reaguje i odznacza. "Ruch olimpijski nie powinien sprzyjać agresorowi"
EUROSPORT
Mglista noc
Czeka nas pochmurna noc z opadami. Miejscami będzie mglisto
METEO
Tomasiak znów skoczył daleko
Tomasiak rozczarował na pierwszym treningu
RELACJA
Włodzimierz Skalik podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego
"Powinien być kordon sanitarny, jeśli chodzi o polityków o takich poglądach"
Polska
Jak w Sejmie manipulowano o szczepionkach na HPV
Mówiła to w Sejmie. Sześć kłamstw i manipulacji na temat szczepionek na HPV
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Powiedziała "tak" kilka minut po upadku. Wzruszający moment na igrzyskach
EUROSPORT
imageTitle
Kolejny Ukrainiec ryzykował brak startu. Kazali mu zakleić napis na kasku
EUROSPORT
pap_20250626_034
Zwrot w sprawie unijnych funduszy dla Węgier
BIZNES
Zbigniew Ziobro
Jest ruch obrońców w sprawie aresztu dla Ziobry
Polska
imageTitle
Polacy poznali rywali w Lidze Narodów
EUROSPORT
imageTitle
"Trudno tu się doszukiwać agitacji politycznej"
EUROSPORT
Załamanie pogody na Majorce
Załamanie pogody w Hiszpanii. Trzy osoby poważnie ranne
METEO
pap_20230427_0SZ
Chcą przekonać turystów do Radomia. Ogłoszono przetarg
BIZNES
Teodor Zajder
Dziewięciolatek z Gdańska ustanowił nowy rekord świata w układaniu kostki Rubika
Polska
Rafineria w Wołgogradzie
Pożar po ukraińskim uderzeniu. Jedna z największych rafinerii w Rosji nie pracuje
Świat
11 min
pc
Mem na koncie Trumpa, który oburzył nawet jego partię. "Co jeszcze musicie zobaczyć?"
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
Wielka niespodzianka. Pokonana Świątek bez półfinału
Wielka niespodzianka. Świątek bez półfinału
EUROSPORT
SMS z informacją o paczce może być oszustwem. Policja ostrzega
Oszustwo na zwrot podatku. Ostrzeżenie
BIZNES
Wielki obszar wyżowy nad Eurazją w kształcie niedźwiedzia pod koniec lutego
Trwa starcie gigantów. Wszystkie scenariusze pogodowe w grze
Arleta Unton-Pyziołek
Iran. Teheran. Obchody 47. rocznicy rewolucji islamskiej
Przerwana transmisja po "przejęzyczeniu" irańskiego reportera
Świat
Groził ekspedientce nożem i pałką teleskopową
Wyciągnął nóż i zażądał papierosów. Zatrzymano 27-latka
Wrocław
Le Pen
Kończy się proces Marine Le Pen. Co ją czeka
Świat
Wyrok za potrójne zabójstwo w Wielkanoc w domu w Ursusie
Cztery ciała w jednym domu. Wyrok w sprawie makabrycznej zbrodni
Alicja Glinianowicz
Karol Nawrocki i podsekretarz stanu w KPRP Karol Rabenda
Nawrocki chce rozmawiać o Czarzastym w "wąskim gronie"
Polska
Warunki drogowe na S2 przy moście Południowym
Niebezpiecznie na drogach. Gęsta mgła i ryzyko gołoledzi
WARSZAWA
imageTitle
Kask, wcześniej zaciśnięte pięści. Za co można wylecieć z igrzysk
EUROSPORT
1 godz
pc
Kłody pod nogi i kolejny spór. Czy w polityce istnieje przyzwoitość?
WITajcie w mojej bańce

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica