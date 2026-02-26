Kolejne spięcie w PiS. Morawiecki do Jakiego: skoro obecnie jesteś ekspertem...

Dwie imprezy w PiS. Jedna w Stalowej Woli, druga w Słupsku Źródło: TVN24

W czwartek były premier i wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki skomentował na X spotkanie innego wiceprezesa partii i europosła Patryka Jakiego ze studentami w Lublinie, podczas którego Jaki mówił między innymi o podejściu do Unii Europejskiej za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy.

W odpowiedzi na wpis europosła z nagraniem fragmentu spotkania Morawiecki zwrócił się do niego słowami: "Skoro obecnie jesteś ekspertem i znasz remedium na każdy problem, to powiedz: jak poszła sztandarowa reforma sądownictwa? No i jak przysłużyła się Polsce Twoja ustawa o IPN?".

Morawiecki do Jakiego: zajmujecie się głównie krytykowaniem

Podkreślał, że "w naszej polityce wobec UE wszystkie istotne decyzje były akceptowane przez kierownictwo polityczne PiS". "Łatwo się krytykuje z loży recenzentów-szyderców, nawet będąc w rządzie - ciężej wziąć za coś odpowiedzialność, nawet jeżeli czasem popełni się też błędy. Dopiero gdy cokolwiek się robi, to w ogóle jest szansa na ich popełnienie" - czytamy.

"Od dłuższego czasu zajmujecie się głównie krytykowaniem - i to nie Donalda Tuska, a dorobku rządu PiS z lat 2015-2023. Rządu, w którym sami byliście. To właśnie dlatego od wygranych wyborów prezydenckich tak bardzo spada nam poparcie" - dodał Morawiecki.

Skoro obecnie jesteś ekspertem i znasz remedium na każdy problem, to powiedz: jak poszła sztandarowa reforma sądownictwa? No i jak przysłużyła się Polsce Twoja ustawa o IPN?



Spory wewnątrz PiS

Komentarz byłego premiera i wiceprezesa PiS Mateusza Morawieckiego wpisuje się w trwające wewnątrz partii Jarosława Kaczyńskiego tarcia pomiędzy frakcjami "harcerzy" (mającej gromadzić zwolenników Morawieckiego) i "maślarzy" (określanych jako przeciwników byłego szefa rządu), do której ma należeć m.in. inny wiceprezes i europoseł Patryk Jaki. Ten niejednokrotnie wysuwał oskarżenia wobec byłego premiera i w przeszłości zarzucał mu m.in. zbyt uległą politykę wobec UE w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy.

Patryk Jaki był związany z nieistniejącą już dzisiaj partią Zbigniewa Ziobry - Suwerenną Polską, która była koalicjantem PiS. W 2024 r. doszło do połączenia obu ugrupowań.

Morawiecki we wpisie odniósł się do reformy sądownictwa, za którą w rządzie Zjednoczonej Prawicy odpowiadała właśnie partia Ziobry. Jaki był też wiceministrem sprawiedliwości. Ponadto brał też udział w opracowywaniu przepisów nowelizacji IPN z 2018 roku.

Jaki: to jest wreszcie taki PiS, jak chciałem

Czwartkowy wpis Morawieckiego pojawił się pod nagraniem udostępnionym przez Jakiego ze spotkania ze studentami z Lublina. Podczas dyskusji o unijnym programie SAFE pojawił się wątek postawy rządu Zjednoczonej Prawicy wobec Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Jeden z uczestników dyskusji pytał, "jaką mamy pewność, że po zmianie rządów i powrocie Prawa i Sprawiedliwości nie będzie już tego typu pożyczek i zadłużania kraju" oraz "uzależniania nas od Unii Europejskiej".

Europoseł w odpowiedzi przekonywał, dlaczego tym razem "będzie inaczej". - Dowodem jest program SAFE. Proszę zobaczyć na stanowisko partii teraz. Znaczy, my twardo mimo tej całej propagandy (…) tym razem twardo zachowujemy się tak jak trzeba i żadne sondaże, żaden szantaż finansowy, nic na nas nie wpłynie po prostu, koniec. Wyciągnęliśmy wnioski (…) ja sam nie ukrywam, że bałem się, jak nasza partia się zachowa, ale teraz jestem podbudowany - mówił.

Jak dodał, "oczywiście jest kilku posłów u nas, którzy zachowują się inaczej". - Warto obserwować, którzy się nie uczą i nie potrafią wyciągać wniosków - zaznaczył. Podkreślił, że odnosząc się do całej partii, "wreszcie może powiedzieć, że jestem z nich dumny". - To jest wreszcie taki PiS, jak chciałem, żeby był - dodał.

Wątek KPO przy okazji dyskusji o programie SAFE pojawia się w kontekście łączonych ze sobą mechanizmów warunkowości w obu unijnych instrumentach. O tym, że zapisy o mechanizmie warunkowości w SAFE i KPO różnią się od siebie, pisaliśmy już wcześniej w Konkret24.

