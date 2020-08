Kolejne przypadki zakażeń po imprezie na katamaranie w Zatoce Gdańskiej. Tym razem na Mazowszu

Sprawą zakażeń koronawirusem po imprezie na katamaranie zajęła się prokuratura 28.07| Do 25 wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem po Big Boat Party – imprezie zorganizowanej na katamaranie, w której uczestniczyło ponad 200 osób. Sanepid wysłał do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez organizatorów rejsu. Wciąż nie udało się dotrzeć do wszystkich uczestników zabawy. TVN24