Prokuratura Krajowa: kolejne zatrzymanie w sprawie Zondacrypto

Afera Zondacrypto i powołanie specjalnego zespołu śledczego. Robert Zieliński o szczegółach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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W sobotę wieczorem Prokuratura Krajowa poinformowała, że w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zondacrypto została zatrzymana kolejna osoba. "Do zatrzymania doszło w związku z uzasadnioną obawą ucieczki Romana Ż. Na polecenie prokuratora przeprowadzono przeszukanie miejsca, gdzie Roman Ż. został zatrzymany, a także miejsca jego zameldowania. W toku tych czynności zabezpieczono wartościowe przedmioty oraz dokumentację dotyczącą działalności ZondaCrypto" - przekazano w komunikacie.

Jak podaje prokuratura, Ż. zostanie doprowadzony do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego PZ w Katowicach w celu przeprowadzenia czynności z jego udziałem - w tym ogłoszenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów i przesłuchania w charakterze podejrzanego. "Kolejne informacje będą przekazywane po zakończeniu czynności z udziałem Romana Ż." - zapowiedziano.

Jak dowiedzieli się reporter "Superwizjera" Maciej Duda i dziennikarz tvn24.pl Robert Zieliński, jednym z zatrzymanych jest również Jarosław S., marszałek województwa lubelskiego i były poseł PiS.

Więcej szczegółów wkrótce.